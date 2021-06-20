28 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» сравнять счет в серии с «Тампой», у Кучерова ассист

В составе победителей по голу забили Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Голкипер Семен Варламов отразил 28 бросков из 30. Другой вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал.
У «Тампы» забивали Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. Нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Вратарь Андрей Василевский совершил 27 сэйвов. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал.
Счет в серии стал 2−2. Следующий матч команды проведут 22 июня.
Голы: Бэйли (Нельсон, Бовилье), 25:30 — 1:0; Барзал (Клаттербак, Пелек), 33:46 — 2:0; Мартин (Клаттербак, Пелек), 37:57 — 3:0; Пойнт (Палат, Чернак), 43:45 — 3:1; Джонсон (Кучеров, Макдона), 46:43 — 3:2.