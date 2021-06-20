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08:34 (мск), источник: Sport24

28 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» сравнять счет в серии с «Тампой», у Кучерова ассист

В ночь на 20 июня (мск) состоялся 4-й матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «островитян» со счетом 3:2.

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Источник: Reuters

В составе победителей по голу забили Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Голкипер Семен Варламов отразил 28 бросков из 30. Другой вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал.

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У «Тампы» забивали Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. Нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Вратарь Андрей Василевский совершил 27 сэйвов. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал.

Счет в серии стал 2−2. Следующий матч команды проведут 22 июня.

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НХЛ. Плей-офф

Полуфинал. 4-я игра

Голы: Бэйли (Нельсон, Бовилье), 25:30 — 1:0; Барзал (Клаттербак, Пелек), 33:46 — 2:0; Мартин (Клаттербак, Пелек), 37:57 — 3:0; Пойнт (Палат, Чернак), 43:45 — 3:1; Джонсон (Кучеров, Макдона), 46:43 — 3:2.

Нью-Йорк Айлендерс
3:2
0:0, 3:0, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
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