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10:24 (мск), источник: Матч ТВ

ИИХФ примет решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде на следующей неделе

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель объявил, что в ближайшее время будет принято решение об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года.

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Источник: AP 2021

«Решение будет принято в начале следующей недели. Мне кажется, нам удастся договориться, но посмотрим. В переговорах задействовано много сторон — мы, НХЛ, Международный олимпийский комитет (МОК), поэтому много нюансов. Всё выглядит неплохо, на мой взгляд», — сказал Фазель.

Напомним, данный вопрос обсуждается на протяжении длительного времени. Изначально в НХЛ выступали против этого, но затем комиссионер лиги Гари Бэттмен заявил, что стороны продвинулись в переговорах.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Напомним, на предыдущих Играх-2018 в корейском Пхенчхане игроки НХЛ не участвовали в хоккейном турнире.

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