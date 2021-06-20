ИИХФ примет решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде на следующей неделе
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель объявил, что в ближайшее время будет принято решение об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года.
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель объявил, что в ближайшее время будет принято решение об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года.
«Решение будет принято в начале следующей недели. Мне кажется, нам удастся договориться, но посмотрим. В переговорах задействовано много сторон — мы, НХЛ, Международный олимпийский комитет (МОК), поэтому много нюансов. Всё выглядит неплохо, на мой взгляд», — сказал Фазель.
Напомним, данный вопрос обсуждается на протяжении длительного времени. Изначально в НХЛ выступали против этого, но затем комиссионер лиги Гари Бэттмен заявил, что стороны продвинулись в переговорах.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Напомним, на предыдущих Играх-2018 в корейском Пхенчхане игроки НХЛ не участвовали в хоккейном турнире.