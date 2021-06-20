ИИХФ примет решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде на следующей неделе

«Решение будет принято в начале следующей недели. Мне кажется, нам удастся договориться, но посмотрим. В переговорах задействовано много сторон — мы, НХЛ, Международный олимпийский комитет (МОК), поэтому много нюансов. Всё выглядит неплохо, на мой взгляд», — сказал Фазель.

Напомним, данный вопрос обсуждается на протяжении длительного времени. Изначально в НХЛ выступали против этого, но затем комиссионер лиги Гари Бэттмен заявил, что стороны продвинулись в переговорах.