Шевченко о Капризове и ЦСКА: «Кирилл или его агент пытаются разыграть российскую карту в споре о новом контракте с «Миннесотой»

«Иногда из Северной Америки приходят новости, в правдивости которых очень сильно сомневаешься. На этот раз сообщили, что Кирилл Капризов заморозил переговоры о новом контракте, так как может уехать в ЦСКА на следующий сезон ради того, чтобы сыграть на Олимпиаде.



Странно, ведь ребята из НХЛ, скорее всего, приедут в Пекин, пока нет никакой информации, что переговоры зашли в тупик. Наоборот, только оптимистические новости. Говорят, что вот-вот договор будет подписан, все вопросы с МОК решены, никаких противоречий не существует. Нет оформленного договора, но он должен появиться.



С чего Капризову возвращаться, если в Северной Америке будет пауза? Или, может быть, уже есть какие-то сомнения, появились какие-то непреодолимые противоречия между МОК и НХЛ? Мы бы уже знали, об этих переговорах все известно досконально.