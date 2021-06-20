Шевченко о Капризове и ЦСКА: «Кирилл или его агент пытаются разыграть российскую карту в споре о новом контракте с «Миннесотой»

«Иногда из Северной Америки приходят новости, в правдивости которых очень сильно сомневаешься. На этот раз сообщили, что Кирилл Капризов заморозил переговоры о новом контракте, так как может уехать в ЦСКА на следующий сезон ради того, чтобы сыграть на Олимпиаде.
Странно, ведь ребята из НХЛ, скорее всего, приедут в Пекин, пока нет никакой информации, что переговоры зашли в тупик. Наоборот, только оптимистические новости. Говорят, что вот-вот договор будет подписан, все вопросы с МОК решены, никаких противоречий не существует. Нет оформленного договора, но он должен появиться.
С чего Капризову возвращаться, если в Северной Америке будет пауза? Или, может быть, уже есть какие-то сомнения, появились какие-то непреодолимые противоречия между МОК и НХЛ? Мы бы уже знали, об этих переговорах все известно досконально.
Мне кажется, что Кирилл или его агент пытаются разыграть российскую карту в споре о новом контракте. Капризов не хочет подписывать длительное соглашение, согласен лишь на «мостик». «Миннесота» планирует завербовать топ-игрока на долгие годы, чтобы вокруг него строить команду.
Потому в ход и пошли такие приемы, как «возможность вернуться». Ладно бы еще Капризов никогда на Олимпиаде не играл, но у него есть золотая медаль. Да и потом, для хоккеистов возраста Кирилла турнир в Пекине точно не станет последним в карьере. Так что в переговоры с ЦСКА верится с трудом, но мы были бы не против, если бы форвард вернулся", — считает Шевченко.