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08:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вегас» обыграл «Монреаль» и сравнял счёт в полуфинальной серии Кубка Стэнли

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 и сравнялся в серии плей-офф — 2−2.

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Источник: AP 2021

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Макнэбб и Николя Руа. У «Монреаля» единственный гол забил Пол Байрон.

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Гол Макнэбба стал для защитников «Вегаса» седьмым в плей-офф НХЛ. Таким образом, «Вегас» повторил рекорд «Эдмонтон Ойлерз» (1987 год), «Питтсбург Пингвинз» (1991 год), «Вашингтон Кэпиталз» (1994 год) и «Бостон Брюинз» (2019 год).

Ранее в серии «Голден Найтс» побеждали со счётом 4:1, а «Канадиенс» дважды выигрывали со счётом 3:2. Пятый матч полуфинальной серии пройдёт 23 июня.

В другом полуфинале Кубка Стэнли встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Счёт в серии — 2−2. «Лайтнинг» побеждали со счётом 4:2 и 2:1, а «Айлендерс» выигрывали со счётом 3:2.

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