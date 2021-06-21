«Вегас» обыграл «Монреаль» и сравнял счёт в полуфинальной серии Кубка Стэнли
В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 и сравнялся в серии
В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 и сравнялся в серии
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Макнэбб и Николя Руа. У «Монреаля» единственный гол забил Пол Байрон.
Гол Макнэбба стал для защитников «Вегаса» седьмым в
Ранее в серии «Голден Найтс» побеждали со счётом 4:1, а «Канадиенс» дважды выигрывали со счётом 3:2. Пятый матч полуфинальной серии пройдёт 23 июня.
В другом полуфинале Кубка Стэнли встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Счёт в серии — 2−2. «Лайтнинг» побеждали со счётом 4:2 и 2:1, а «Айлендерс» выигрывали со счётом 3:2.