«Вегас» обыграл «Монреаль» и сравнял счёт в полуфинальной серии Кубка Стэнли

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Макнэбб и Николя Руа. У «Монреаля» единственный гол забил Пол Байрон.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yIWsku_v2Sg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Макнэбба стал для защитников «Вегаса» седьмым в плей-офф НХЛ. Таким образом, «Вегас» повторил рекорд «Эдмонтон Ойлерз» (1987 год), «Питтсбург Пингвинз» (1991 год), «Вашингтон Кэпиталз» (1994 год) и «Бостон Брюинз» (2019 год).

Ранее в серии «Голден Найтс» побеждали со счётом 4:1, а «Канадиенс» дважды выигрывали со счётом 3:2. Пятый матч полуфинальной серии пройдёт 23 июня.