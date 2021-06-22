«Тампа» разнесла «Айлендерс»! Варламов и Сорокин успевали только вынимать шайбы из ворот
«Молнии» устроили форменный разгром «островитянам», выиграв 8:0. Команда Кучерова и Василевского в шаге от финала Кубка Стэнли.
«Молнии» устроили форменный разгром «островитянам», выиграв 8:0. Команда Кучерова и Василевского в шаге от финала Кубка Стэнли.
В четвёртом матче серии «Тампа» пропустила три гола подряд, но в третьем периоде едва не совершила камбэк, отыграв две шайбы. «Айлендерс» выстояли в концовке благодаря чудесному сейву защитника Райана Пулока, но статистика последних лет говорила о том, что следующий матч «молнии» не должны проиграть. С той самой серии с «Коламбусом» в 2019 году «Тампа» потерпела в
Чтобы начать подтверждать тенденцию, «Тампе» потребовалось всего 45 секунд. Концерт в исполнении действующего чемпиона начал капитан Стивен Стэмкос, послав шайбу в пустой угол ворот после быстрой атаки. «Айлендерс» сегодня выступали не в роли равного соперника, а как статист — злой, расстроенный, эмоциональный, но всего лишь статист в тени команды, которая забивала на любой вкус.
«Тампу» сегодня не смог бы остановить никто, она вышла и начала навязывать свою волю, не давая «островитянам» даже помечтать о том, что сегодня они могут навязать борьбу. Следующим забил Янни Гурд — прорвался сквозь оборону соперника, как сквозь детей, и послал шайбу низом. Она срикошетила от защитника «Айлендерс» Энди Грина и скользнула между ног Семёну Варламову.
«Айлендерс» были растерянны и смятены, «Тампа» — продолжала забивать. Алекс Киллорн в толкучке на пятачке запихал шайбу в ворота, Варламов на пару секунд неподвижно застыл, а затем расстроенный ушёл сразу в раздевалку, уступив место Илье Сорокину.
3:0 к 16-й минуте игры при тотальном превосходстве «Тампы», никаким камбэком тут и не пахло, только началом форменного разгрома. «Мы заслужили всё, что получили сегодня, потому что играли правильно», — сказал после матча Стэмкос.
Мы сами выкопали себе могилу в первом периоде. Сегодня был один из тех матчей, когда мы не могли ничего сделать правильно.
Во втором периоде «Тампа» не собиралась останавливаться и ещё сильнее сжала челюсти на барахтающемся в бессилии сопернике. Тут уже включился в дело и Никита Кучеров — сегодня он оформил свой восьмой ассистентский
Первую передачу он заработал в большинстве, поучаствовав в комбинации на гол Стэмкоса. Затем со вбрасывания Ондржей Палат подставил клюшку под бросок Дэвида Савара, а через несколько минут Киллорн сделал то же самое, доведя счёт до 6:0. Сорокин, как и Варламов в первом периоде, успевал только вынимать шайбы из своих ворот. У «Айлендерс» начали сдавать нервы, Мэтью Барзал получил удаление до конца за грубую игру против Яна Рутты, и «Тампа» уже в третьем периоде не преминула наказать их за это.
Брейден Пойнт ещё на шаг приблизился к рекорду НХЛ. Забив в восьмом матче
Точку в матче поставил защитник Люк Шенн, «Тампа» стала шестой командой в истории после «Бостона», «Монреаля», «Детройта», «Питтсбурга» и «Баффало», которая забила не меньше восьми шайб за матч
Елена Кузнецова