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09:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Калгари» может обменять Ткачука в «Сент-Луис» на Тарасенко

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» может совершить обмен игроками с «Сент-Луис Блюз», сообщает The Hockey Writers.

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Источник: Reuters

По данным источника, «Калгари» может отдать «Сент-Луису» Мэттью Ткачука, а в обратном направлении может последовать российский нападающий Владимир Тарасенко.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко принял участие в 24 матчах, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 10 результативных передач при общем коэффициенте полезности «-7». Также на его счету 4 матча в плей-офф НХЛ, в которых он забил 2 гола.

Ткачук, в свою очередь, в прошлом сезоне НХЛ провел 56 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 27 результативных передач при общем коэффициенте полезности «+6».

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