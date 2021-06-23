«Калгари» может обменять Ткачука в «Сент-Луис» на Тарасенко

По данным источника, «Калгари» может отдать «Сент-Луису» Мэттью Ткачука, а в обратном направлении может последовать российский нападающий Владимир Тарасенко.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко принял участие в 24 матчах, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 10 результативных передач при общем коэффициенте полезности «-7». Также на его счету 4 матча в плей-офф НХЛ, в которых он забил 2 гола.