Самый титулованный клуб в истории НХЛ может вернуться в финал Кубка Стэнли спустя 28 лет
В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии
В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии
Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня на домашней арене «Монреаля».
Стоит заметить, что «Канадиенс» являются старейшим и самым титулованным (24 Кубка Стэнли) клубом в истории НХЛ.
При этом последний раз «Монреаль» выходил в финал