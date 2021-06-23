Самый титулованный клуб в истории НХЛ может вернуться в финал Кубка Стэнли спустя 28 лет

Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня на домашней арене «Монреаля».

При этом последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомыми Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4−1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й, и на сегодняшний день, последний Кубок Стэнли.