«Айлендерс» обыграли «Тампу» и сравнялись в полуфинале Кубка Стэнли
В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии
В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. Российский голкипер Семён Варламов совершил 22 сейва из 24 бросков. Другой вратарь Илья Сорокин участия в игре не принимал.
У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли. Российский форвард Никита Кучеров сыграл всего 0.46, игрок вынужден был покинуть площадку
Решающий, седьмой матч полуфинальной серии пройдёт 26 июня.