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08:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Айлендерс» обыграли «Тампу» и сравнялись в полуфинале Кубка Стэнли

В шестом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» в финале в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 3−3.

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Источник: Reuters

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Скотт Мейфилд и Энтони Бовиллье. Российский голкипер Семён Варламов совершил 22 сейва из 24 бросков. Другой вратарь Илья Сорокин участия в игре не принимал.

У «Тампы» голы забили Брейден Пойнт и Энтони Чирелли. Российский форвард Никита Кучеров сыграл всего 0.46, игрок вынужден был покинуть площадку из-за травмы. Голкипер Андрей Василевский сделал 25 сейвов из 28 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 22.47 не совершил результативных действий и заработал показатель полезности «0».

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Решающий, седьмой матч полуфинальной серии пройдёт 26 июня.

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