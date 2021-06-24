Поинт установил бомбардирский рекорд «Тампы», а также повторил достижение Лемье и Гретцки в плей-офф НХЛ

В составе «молний» голом отметился Брейден Поинт, что позволило ему продлить голевую серию в текущем розыгрыше Кубка Стэнли до девяти игр. Канадский форвард установил клубный бомбардирский рекорд в Кубке Стэнли, став первым игроком в истории «Тампы», которому удалось совершать результативные действия в девяти матчах кряду в плей-офф.

Вдобавок это его 14-я шайба в нынешнем плей-офф, что является повторением его личного рекорда, установленного в прошедшем сезоне. Поинт повторил достижение Марио Лемье и Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ, которые также по два раза за карьеру добирались до отметки в 14 голов в плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Яри Курри (четыре раза минимум по 14 шайб в плей-офф), второе место занимает Майк Босси — три раза.