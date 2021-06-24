Поинт установил бомбардирский рекорд «Тампы», а также повторил достижение Лемье и Гретцки в плей-офф НХЛ
В ночь на 24 июня (мск) состоялся 6-й матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В ночь на 24 июня (мск) состоялся 6-й матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Встреча завершилась победой «островитян» в овертайме — 3:2. Отметим, что команда из
В составе «молний» голом отметился Брейден Поинт, что позволило ему продлить голевую серию в текущем розыгрыше Кубка Стэнли до девяти игр. Канадский форвард установил клубный бомбардирский рекорд в Кубке Стэнли, став первым игроком в истории «Тампы», которому удалось совершать результативные действия в девяти матчах кряду в
Вдобавок это его 14-я шайба в нынешнем
Напомним, счет в серии стал 3−3. Решающий матч команды проведут 26 июня.