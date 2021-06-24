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10:26 (мск), источник: Sport24

Поинт установил бомбардирский рекорд «Тампы», а также повторил достижение Лемье и Гретцки в плей-офф НХЛ

В ночь на 24 июня (мск) состоялся 6-й матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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Источник: AFP 2021

Встреча завершилась победой «островитян» в овертайме — 3:2. Отметим, что команда из Нью-Йорка уступала в счете 0:2.

В составе «молний» голом отметился Брейден Поинт, что позволило ему продлить голевую серию в текущем розыгрыше Кубка Стэнли до девяти игр. Канадский форвард установил клубный бомбардирский рекорд в Кубке Стэнли, став первым игроком в истории «Тампы», которому удалось совершать результативные действия в девяти матчах кряду в плей-офф.

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Вдобавок это его 14-я шайба в нынешнем плей-офф, что является повторением его личного рекорда, установленного в прошедшем сезоне. Поинт повторил достижение Марио Лемье и Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ, которые также по два раза за карьеру добирались до отметки в 14 голов в плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Яри Курри (четыре раза минимум по 14 шайб в плей-офф), второе место занимает Майк Босси — три раза.

Напомним, счет в серии стал 3−3. Решающий матч команды проведут 26 июня.

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