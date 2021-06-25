«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года
«Монреаль» победил «Вегас» (3:2 ОТ) в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли.
«Монреаль» победил «Вегас» (3:2 ОТ) в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли.
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Арттури Лехконен.
Таким образом, канадский клуб выиграл серию со счетом 4−2. «Канадиенс» вышли в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года. Тогда «Хабс» стали обладателями трофея.
В первом раунде текущего
В регулярном чемпионате команда тренера Доминика Дюшарма, который пропустил последние четыре игры с «Голден Найтс»