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08:11 (мск), источник: Sports.Ru

«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года

«Монреаль» победил «Вегас» (3:2 ОТ) в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли.

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Источник: AFP 2021

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Арттури Лехконен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, канадский клуб выиграл серию со счетом 4−2. «Канадиенс» вышли в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года. Тогда «Хабс» стали обладателями трофея.

В первом раунде текущего плей-офф «Монреаль» обыграл «Торонто» (4−3 в серии), во втором раунде — «Виннипег» (4−0).

В регулярном чемпионате команда тренера Доминика Дюшарма, который пропустил последние четыре игры с «Голден Найтс» из-за положительного теста на коронавирус, заняла четвертое место в Северном дивизионе.

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