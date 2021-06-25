Канада стоит на ушах: «Монреаль» — в финале Кубка Стэнли. Впервые за 28 лет!
«Вегас» снова мимо трофея.
«Вегас» снова мимо трофея.
«Монреаль» — в финале Кубка Стэнли! Звучит просто фантастично. Команда с общим 18-м результатом в регулярном сезоне, из самого слабого дивизиона, просто взрывает этот
«Голден Найтс» нужно было позарез брать эту игру, только в итоге они не вели в счете ни секунды. Нельзя сказать, что у них не было шансов — были, даже в коротком овертайме успели пару моментов создать — но «Канадиенс» все равно выглядели лучше. И у «Канадиенс» был, кажется, праймовый Кэри Прайс.
У 33-летнего вратаря 37 сэйвов за вечер, но все к этому так привыкли, что даже не включили его в тройку лучших игроков матча. А ведь победный гол в серии тоже начался именно со спасения Прайса, но об этом чуть позже.
Вообще у «Монреаля» в этой серии множество сюжетов: отсутствие главного тренера, блестящий Прайс, 36-летний монструозный Кори Перри, молодежь, которая подтаскивает в нужный момент. Между матчами неожиданно родился и еще один: Кофилд vs Ленер.
После четвертого матча второй вратарь «Вегаса» разложил момент, в котором он взял бросок нападающего «Канадиенс», показав, что изучал его игру («будет бросать либо в домик, либо верхом»). Коул Кофилд не стал молчать в ответ: «Это хорошо, что он думает о том, как я собираюсь играть. Использую это в следующей игре. Хорошо, что он заикнулся на эту тему. Теперь я знаю, о чем он думает — так что могу отойти от этого и придумать новые ходы, на которые ему стоит взглянуть. Он просто подкинул мне несколько идей».
Кофилд забил в пятом матче — но Ленер был на скамейке. Ничего, Коул дождался его и в шестой игре.
«Монреаль» и овертаймы в Кубке Стэнли-2021 — это вообще сюжет для целого сериала: 5 матчей — 5 побед. Сложно сказать, что тут решает — фарт, характер или чистое мастерство, но сопернику канадцев по финалу лучше решать вопросы в основное время.
Шикарную результативную передачу на Лехконена в овертайме отдал Филипп Дано, которого в феврале 2016-го вместе с пиком второго раунда драфта-2018 «Монреаль» выменял из «Чикаго» на Дэйла Уиса и Томаша Флейшманна (помните таких?).
Интересно, что «Блэкхокс» драфтовали Дано, когда там работал нынешний генменеджер «Канадиенс» Марк Бержевен. Кстати, вы
Канадское счастье выглядит и вот так. Кажется, есть смысл открыть все трибуны в Bell Centre — все равно болельщиков от контакта друг с другом в такие дни не убережешь.
Со временем празднование в Монреале приобрело легкий налет хулиганства: фанаты перевернули полицейскую машину, закидали ее, лазили по столбам — в общем, полное безумие, закончившееся слезоточивым газом в центре города, чтобы разогнать толпу.
«Вегас» — снова мимо Кубка Стэнли, но даже без трофея у команды отличная статистика. За 4 года существования клуб три раза доходил до полуфинала