«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли

Единственную шайбу в начале второго периода забросил Янни Гурд. Тогда «Лайтнинг» играли в меньшинстве.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 18 бросков по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров провел на льду 16 минут 29 секунд и сделал два броска и два силовых приема. Михаил Сергачев отметился тремя бросками и двумя хитами.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_Xo_6NzHVj8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии стал 4−3 в пользу «Тампы». В финале она сыграет против «Монреаля».