«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли
«Тампа» обыграла «Айлендерс» в седьмом матче ½ финала Кубка Стэнли (1:0).
«Тампа» обыграла «Айлендерс» в седьмом матче ½ финала Кубка Стэнли (1:0).
Единственную шайбу в начале второго периода забросил Янни Гурд. Тогда «Лайтнинг» играли в меньшинстве.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 18 бросков по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров провел на льду 16 минут 29 секунд и сделал два броска и два силовых приема. Михаил Сергачев отметился тремя бросками и двумя хитами.
Российский голкипер команды из
Счет в серии стал 4−3 в пользу «Тампы». В финале она сыграет против «Монреаля».
В пятницу, 25 июня, стало известно расписание финальной серии Кубка Стэнли. «Лайтнинг» начнут с домашнего матча.