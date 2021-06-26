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08:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли

«Тампа» обыграла «Айлендерс» в седьмом матче ½ финала Кубка Стэнли (1:0).

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Источник: AP 2021

Единственную шайбу в начале второго периода забросил Янни Гурд. Тогда «Лайтнинг» играли в меньшинстве.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 18 бросков по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров провел на льду 16 минут 29 секунд и сделал два броска и два силовых приема. Михаил Сергачев отметился тремя бросками и двумя хитами.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии стал 4−3 в пользу «Тампы». В финале она сыграет против «Монреаля».

В пятницу, 25 июня, стало известно расписание финальной серии Кубка Стэнли. «Лайтнинг» начнут с домашнего матча.

Во время загрузки произошла ошибка.
Тампа-Бэй Лайтнинг
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
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