Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
21.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
22.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
80
Хоккей. НХЛ
23.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
14
Хоккей. НХЛ
24.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
25.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
08:47 (мск), источник: Газета.Ру

Вратарь «Тампы» Василевский установил уникальное достижение в НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первым вратарем в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось завершить четыре серии подряд матчами на ноль.

Наверх
Источник: AP 2021

В седьмой игре полуфинальной серии против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0) россиянин отразил все 18 бросков. Также ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности во встречах с «Каролиной Харрикейнз», «Флоридой Пантерз» и «Даллас Старз».

Во время загрузки произошла ошибка.

Василевский был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В НХЛ он дебютировал 16 декабря 2014 года в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».

Российский голкипер трижды участвовал в Матчах звезд лиги, а в 2019 году он попал в первую символическую сборную Всех звезд.

В составе «молний» он принял участие в 302 матчах и одержал 190 побед, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

В 2020 году Василевский стал обладателем Кубка Стэнли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Тампа-Бэй Лайтнинг
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
 Песков рассказал, чем вакцинируется от коронавируса
Отток отдыхающих, аннуляция туров: чем грозят новые антиковидные меры
Выпишут восьмерку: чего ждать от матчей плей-офф Евро-2020
«Барселона» сократит зарплаты игроков на 200 млн евро ради Месси
На «Игоре Драйв» подтвердили планы принимать Гран-при Формулы-1
Шансы на Токио тают: World Athletics издевается над Шубенковым
Василевский — король решающих матчей. Снова закрыл серию на ноль
Италия и Нидерланды пройдут дальше: прогнозы на матчи Евро
Тибо Куртуа: Роналду остался, каким был, а я добился прогресса
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь