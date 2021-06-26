Игроки «Тампы» прикоснулись к Призу принца Уэльского после выхода в финал НХЛ
Игроки «Тампы-Бэй Лайтнинг» проигнорировали суеверия после победы в Восточной конференции
Игроки «Тампы-Бэй Лайтнинг» проигнорировали суеверия после победы в Восточной конференции
Согласно приметам, финалисты Кубка Стэнли на удачу не трогают завоеванный за победу в конференции Приз принца Уэльского и Приз Кларенса Кэмпбелла.
Однако игроки «молний» на вручении трофея прикоснулись к нему. Также хоккеисты «Тампы» дотронулись до кубка в 2020 году, после чего стали победителями
При этом второй финалист Кубка Стэнли — «Монреаль Канадиенс» — не стал нарушать традицию.
В полуфинале
Первая встреча финала Кубка Стэнли пройдет в Тампе 29 июня. Дальше игры состоятся 1, 3 и 6 июля. В случае необходимости дополнительные встречи пройдут 8, 10 и 12 июля.