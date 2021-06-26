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08:37 (мск), источник: Газета.Ру

Игроки «Тампы» прикоснулись к Призу принца Уэльского после выхода в финал НХЛ

Игроки «Тампы-Бэй Лайтнинг» проигнорировали суеверия после победы в Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

Согласно приметам, финалисты Кубка Стэнли на удачу не трогают завоеванный за победу в конференции Приз принца Уэльского и Приз Кларенса Кэмпбелла.

Однако игроки «молний» на вручении трофея прикоснулись к нему. Также хоккеисты «Тампы» дотронулись до кубка в 2020 году, после чего стали победителями плей-офф НХЛ.

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При этом второй финалист Кубка Стэнли — «Монреаль Канадиенс» — не стал нарушать традицию.

В полуфинале плей-офф НХЛ «Тампа» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» (4−3), а «Монреаль» оказался сильнее «Вегас Голден Найтс» (4−2).

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Первая встреча финала Кубка Стэнли пройдет в Тампе 29 июня. Дальше игры состоятся 1, 3 и 6 июля. В случае необходимости дополнительные встречи пройдут 8, 10 и 12 июля.

Тампа-Бэй Лайтнинг
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
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