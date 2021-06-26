Василевский об 1:0 с «Айлендерс»: Образцовая 7-я игра. Ребята продолжили давить, даже когда мы повели

— В прошлой игре, ведя 2:0, мы постарались засушить игру, и все закончилось не очень хорошо. Сейчас ребята продолжили давить, даже когда мы повели в счете.

При этом каждый отрабатывал в обороне — работа вратаря на порядок легче, когда партнеры делают столько блоков, сколько сегодня. Это была образцовая игра номер 7, — сказал Василевский.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_Xo_6NzHVj8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Василевский сыграл на ноль в 4 подряд матчах, закрывших серии плей-офф. Это рекорд НХЛ.