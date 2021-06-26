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10:56 (мск), источник: Sports.Ru

Василевский об 1:0 с «Айлендерс»: Образцовая 7-я игра. Ребята продолжили давить, даже когда мы повели

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Айлендерс» (4−3, 1:0 в седьмом матче) в полуфинале Кубка Стэнли.

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Источник: AFP 2021

— В прошлой игре, ведя 2:0, мы постарались засушить игру, и все закончилось не очень хорошо. Сейчас ребята продолжили давить, даже когда мы повели в счете.

При этом каждый отрабатывал в обороне — работа вратаря на порядок легче, когда партнеры делают столько блоков, сколько сегодня. Это была образцовая игра номер 7, — сказал Василевский.

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Василевский сыграл на ноль в 4 подряд матчах, закрывших серии плей-офф. Это рекорд НХЛ.

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