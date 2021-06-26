Василевский об 1:0 с «Айлендерс»: Образцовая 7-я игра. Ребята продолжили давить, даже когда мы повели
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Айлендерс» (4−3, 1:0 в седьмом матче) в полуфинале Кубка Стэнли.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Айлендерс» (4−3, 1:0 в седьмом матче) в полуфинале Кубка Стэнли.
— В прошлой игре, ведя 2:0, мы постарались засушить игру, и все закончилось не очень хорошо. Сейчас ребята продолжили давить, даже когда мы повели в счете.
При этом каждый отрабатывал в обороне — работа вратаря на порядок легче, когда партнеры делают столько блоков, сколько сегодня. Это была образцовая игра номер 7, — сказал Василевский.
Василевский сыграл на ноль в 4 подряд матчах, закрывших серии