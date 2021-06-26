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11:45 (мск), источник: Sports.Ru

Василевский — король решающих матчей. Снова закрыл серию на 0 и убрал «Айлендерс»

«Тампа» в финале второй год подряд.

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Источник: Reuters

Маленький факт, который объяснит, почему во Флориде играет особенная команда: в эпоху потолка зарплат лишь три команды смогли дойти до финала два года подряд. Это «Детройт», «Питтсбург» и «Тампа».

Маленький факт, который объяснит, почему за «Лайтнинг» играет лучший русский вратарь в истории: ни один голкипер в истории НХЛ не закрывал 4 кубковых серии подряд сухими матчами. Андрей Василевский смог, и он — главный конкурент Кучерова в борьбе за титул MVP (и не забываем про блестящего Кэри Прайса).

Источник: Sports.ru

Андрей не дал «Айлендерс» ни малейшего шанса — не допускал заметных ошибок, а когда включались неизбежные для хоккея рикошеты, помогали перекладина и прыгающая шайба, которая будет долго сниться Мэтту Барзэлу.

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Стоит отметить и защиту «Лайтнинг» — у «Айлендерс» практически не было бросков за два периода, а пятак Хедман, Сергачев и Макдона просто выжгли. Из 1,6 ожидаемых голов команда Троца выжала ровно 0 — возможно, просто не хватало эмоций и сил, да и «Тампа» седьмую игру провела практически идеально с точки зрения борьбы и жесткости (почти 50 силовых приемов и ровно 50% на точке).

Счет 1:0 — самое справедливое завершение одной из лучших кубковых серий за последние пару лет. 7 матчей, лихой сюжет и порой зашкаливающая жесткость заслуживали красивой и неожиданной развязки.

Ее устроили Энтони Сирелли и Янне Гурде — убежали в меньшинстве в начале второго периода и подозрительно легко решили момент.

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Если учесть, что в игре с сотней хитов удаление Гудроу оказалось единственным, Барри Троц наверняка предпочел бы, чтобы его не было, как и гола в меньшинстве. Дальше все сделали Василевский и защита «Тампы» — засушили мощнейшего соперника и вышли в финал.

И у противостояния с «Монреалем» тоже есть история — в 2014-м «Канадиенс» жестко вынесли будущих чемпионов со счетом 4−0 в первом же раунде. Так появилась великая команда, которая пришла в финал за вторым титулом подряд.

Тампа-Бэй Лайтнинг
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
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