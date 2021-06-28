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11:51 (мск), источник: Sports.Ru

У Пастрняка умер новорожденный сын. Ему было шесть дней

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк сообщил о смерти своего ребенка. Мальчику было шесть дней.

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Источник: AFP 2021

«Вигго Рол Пастрняк. 17 июня 2021 — 23 июня 2021.

У нас есть ангел, наблюдающий за нами, и мы называем его сыном. Будем любить тебя вечно. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь, поскольку мы переживаем эти душераздирающие времена», — написал Пастрняк в инстаграме.

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