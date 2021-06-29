Премьер-министр Канады и президент США поспорили, кто победит в Кубке Стэнли
Накануне
Накануне
За трофей сражаются «Монреаль» (Канада) и «Тампа» (США). Отмечается, что американский президент уже дал согласие.
«Сейчас две лучшие команды этого сезона играют против друг друга. Как насчет дружеского пари, президент США?» — отметил в Twitter Трюдо.
Президент США Байден ответил «Договорились, приятель», однако не уточнил на что именно они поспорили.
Напомним, что канадский «Монреаль» играет с действующим обладателем Кубка Стэнли, американским клубом «Тампа». Сегодня состоялась первая игра серии победу в которой одержали хоккеисты «Тампы» со счетом 5:1. В составе «молний» голы забили: Чернак, Гурд, Кучеров (2) и Стэмкос у «хабс» единственная шайба на счету Чиаро.