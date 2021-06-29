Кучеров забил, даже не бросая по воротам! Сравнялся с Гретцки и мчится к рекорду Малкина

Что заставляет нас продирать глаза посреди ночи и, наливая себе крепкий кофе одной рукой, другой включать прямую трансляцию НХЛ? Великолепный хоккей с великолепными историями. Ну и, в конце концов, когда ещё мы увидим финал между двумя восточными командами? С одной стороны в этом финале — совершенная «Тампа», которая сейчас делает то, что все предрекали ей на протяжении нескольких лет — бьётся каждый год за чемпионский титул. Один уже выиграли, сейчас — защищают.

С другой стороны — «Монреаль», команда с амбициями, но которую ещё пару месяцев назад никто не мог представить в главной серии сезона. Они росли и набирали ход с каждым днём плей-офф, и старые, и новые герои синхронизировались в нужный момент и стали выдавать свой лучший хоккей — Прайс, Галлахер, Уэбер и Перри с Судзуки и Кофилдом.

Первый матч показал чемпионский опыт «Тампы», для которой это третий финал за последние шесть лет. «Молнии» побили один из главных козырей соперника — блестящую игру Кэри Прайса. С прямыми бросками, даже самыми опасными, канадский вратарь справляется в этом плей-офф играючи. Но там, где тот же «Вегас» впадал в ступор и не мог пробиться на чужой пятачок, у «Тампы» это получалось с лёгкостью.

Не возникало у «молний» проблем с быстрым отбором шайбы и переходом из обороны в атаку, всё это и принесло голы. В первом периоде Брэйден Пойнт остановил перехватил передачу в своей зоне, Эрик Чернак побежал вперёд и сумел подставить клюшку под пас Ондржея Палата — 1:0. Это был первый гол защитника в плей-офф в карьере НХЛ.

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Во втором периоде «Тампа» удвоила преимущество точно таким же способом — отбор шайбы в своей зоне, быстрый переход из обороны в атаку, Янни Гурд идёт на пятак, Барклай Гудроу наносит бросок — рикошет, и шайба в воротах!

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Одной из главных историй серии должно стать противостояние двух великолепных вратарей, сегодня они не разочаровали. Шикарных сейвов тоже было достаточно с обеих сторон — тащил Прайс, тащил и Василевский, как, например, вот в этом моменте, когда на оперативный простор вырвался Ши Уэбер.

Единственным вариантом пробить Андрея стало удачное для «Монреаля» стечение обстоятельств и непредсказуемый рикошет сразу от двух игроков «Тампы». Бен Шьяро нанёс дальний бросок, который нашёл путь в ворота по извилистому пути, отскоками от Макдоны и Чирелли.

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Один раз «Монреалю» повезло, но на этом удача закончилась. В третьем периоде в дело включился Никита Кучеров, и с победителем игры всё стало ясно. Сначала ему помог Шьяро — наброс Никиты от борта даже не был броском по воротам, но срикошетил от защитника «Монреаля» и бабочкой опустился в сетку. Гол сначала записали на Палата, но потом посчитали, что чех шайбы не дотронулся.

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Затем Никита продемонстрировал свой потрясающий кистевой бросок после выигранного вбрасывания. Травма? Какая травма? Кучеров не смог доиграть шестой матч полуфинала после удара в спину, но вернулся в следующей игре и показывает, что находится в полном порядке.

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В концовке матча уровень жёсткости, который и так был высоким всю игру, просто зашкаливал — «Монреаль», понимая, что уже не сможет отыграться, решил потрепать соперника хотя бы ударами исподтишка. Котканиеми в сердцах заряжал Чернаку в рёбра, Уэбер засаживал клюшкой Кучерову по ногам, но и тут «Тампа» дала чемпионский ответ.

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Брендан Галлахер вышел из стычки с Михаилом Сергачёвым с окровавленной головой, а Янни Гурд, закусившись с Эдмундсоном, избежал удаления, при этом заработав для команды большинство. Джон Купер выпустил на большинство пятерых нападающих, и Кучеров ассистировал Стивену Стэмкосу.

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