Кучеров — третий игрок в истории НХЛ, набравший 30+ очков в двух плей-офф подряд
В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии
В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. Кучеров за 18.54 на площадке кроме двух заброшенных шайб отметился результативной передачей, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+3».
Российский форвард стал первым игроком, набравшим 30 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В активе Никиты семь заброшенных шайб и 23 результативные передачи в 19 матчах. Также Кучеров стал всего третьим игроком в истории НХЛ, кому удалось достигнуть рубежа в 30 очков в двух