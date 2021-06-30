Капризов стал обладателем награды лучшему новичку сезона НХЛ — «Колдер Трофи»

Об этом сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».

В борьбе за приз ему удалось обойти нападающего «Даллас Старз» Джейсона Робертсона и голкипера «Каролины Харрикейнз» Алекса Недельковича.

В завершившемся регулярном чемпионате Капризов провёл 55 матчей и набрал 51 (27+24) очко. Робертсон в 51 матче набрал 45 (17+28) очков. Что касается Недельковича, то он в 23 матчах регулярного чемпионата одержал 15 побед. Процент отражённых бросков составил 93,2.

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