Флери: Василевский сейчас лучший вратарь в мире, на него интересно смотреть
Вратарь «Вегаса»
Вратарь «Вегаса»
В борьбе за эту награду он обошел российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского и вратаря «Колорадо» Филиппа Грубауэра.
— Это такая честь. Посмотрите на список парней, выигравших этот трофей. На многих из них мне нравилось смотреть, я боготворил их, наблюдая за ними. Для меня большая честь быть среди них, и я думаю, что наша команда стремилась играть правильно в обороне, блокировала удары и заставляла меня выглядеть лучше. Я искренне думаю, что, для того чтобы вратарь победил, вам все равно нужна хорошая команда, которая будет вам помогать.
Но мне кажется, что Василевский сейчас лучший вратарь в мире, на него интересно смотреть. Он впечатляет. Он опытный, быстрый, гибкий. Я думаю, что он — все, что вам нужно в плане вратаря, поэтому для меня большая честь и удача выиграть трофей, — приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.
«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.
Василевский уже выигрывал эту престижную награду в 2019 году.