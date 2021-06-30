Флери: Василевский сейчас лучший вратарь в мире, на него интересно смотреть

В борьбе за эту награду он обошел российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского и вратаря «Колорадо» Филиппа Грубауэра.

— Это такая честь. Посмотрите на список парней, выигравших этот трофей. На многих из них мне нравилось смотреть, я боготворил их, наблюдая за ними. Для меня большая честь быть среди них, и я думаю, что наша команда стремилась играть правильно в обороне, блокировала удары и заставляла меня выглядеть лучше. Я искренне думаю, что, для того чтобы вратарь победил, вам все равно нужна хорошая команда, которая будет вам помогать.

Но мне кажется, что Василевский сейчас лучший вратарь в мире, на него интересно смотреть. Он впечатляет. Он опытный, быстрый, гибкий. Я думаю, что он — все, что вам нужно в плане вратаря, поэтому для меня большая честь и удача выиграть трофей, — приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--36b4768a361cb75f4956" data-vnd="36b4768a361cb75f4956" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=36b4768a361cb75f4956" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.