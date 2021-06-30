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12:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Флери: Василевский сейчас лучший вратарь в мире, на него интересно смотреть

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери поделился впечатлениями от получения «Везина Трофи».

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Источник: AP 2021

В борьбе за эту награду он обошел российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского и вратаря «Колорадо» Филиппа Грубауэра.

— Это такая честь. Посмотрите на список парней, выигравших этот трофей. На многих из них мне нравилось смотреть, я боготворил их, наблюдая за ними. Для меня большая честь быть среди них, и я думаю, что наша команда стремилась играть правильно в обороне, блокировала удары и заставляла меня выглядеть лучше. Я искренне думаю, что, для того чтобы вратарь победил, вам все равно нужна хорошая команда, которая будет вам помогать.

Но мне кажется, что Василевский сейчас лучший вратарь в мире, на него интересно смотреть. Он впечатляет. Он опытный, быстрый, гибкий. Я думаю, что он — все, что вам нужно в плане вратаря, поэтому для меня большая честь и удача выиграть трофей, — приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.

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«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

Василевский уже выигрывал эту престижную награду в 2019 году.

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