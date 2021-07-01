Недолго запрягал: почему Капризов получил «Колдер Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в ночь на 30 июня вручила ряд традиционных индивидуальных наград за нынешний сезон. Для российских болельщиков главным событием стало объявление лучшим новичком нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

Он стал восьмым нашим обладателем приза «Колдер Трофи». Самый звездный российский хоккеист конца 2010-х годов сумел сходу заявить о себе за океаном. Он был выбран «Миннесотой» в 2015 году на драфте НХЛ. После того как Кирилл стал лидером ЦСКА в КХЛ и сборной России, значительная часть поклонников игрока ждала его дебюта в Северной Америке.

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Руководители «Миннесоты» тоже не скрывали, что намерены вскоре подписать с ним контракт и сделать на него ставку как на одного из лидеров. Капризов стал игроком «Уайлд» летом прошлого года, но из-за пандемии смог дебютировать за него лишь пять месяцев назад.

Результат не заставил себя ждать: 51 (27+24) очко по системе «гол+пас» в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ в дебютный сезон. Это позволило довольно средней по составу «Миннесоте» выйти в плей-офф. Там она вылетела в первом раунде, но это не мешает менеджменту клуба пытаться сохранить Капризова, у которого истекает контракт новичка.

В действующем соглашении прописано, что Кириллу полагается за сезон $925 тыс. Оно истекает нынешним летом. Высока вероятность, что агент игрока Пол Теофанис и клуб договорятся о ставке в $4,5−5,5 млн в год. Вопрос в том, насколько длинный по сроку будет контракт. Клуб хочет заключить длинный, но это сузит Капризову возможность увеличить свои заработки до уровня суперзвезд. Даже если он будет показывать хоккей высокого уровня. Поэтому не исключено, что сторона игрока станет настаивать на соглашении в три года, по окончании которого россиянин станет неограниченно свободным агентом и сможет выбирать любой клуб в лиге.

— Капризов очень ярко начал карьеру в НХЛ, став одним из лидеров «Миннесоты», — поделился мнением с «Известиями» легендарный российский нападающий, обладатель «Колдер Трофи» 1992 года Павел Буре. — Это было непросто, поскольку вначале нужно время на адаптацию, когда приезжаешь в другую страну, другую лигу. Но Кирилл справился, стал лицом команды, его полюбили болельщики. Лучшего начала карьеры за океаном придумать сложно. И этот приз абсолютно заслужен.

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До «Миннесоты» Капризов провел шесть сезонов в КХЛ в составе «Металлурга» из родного Новокузнецка, уфимского «Салавата Юлаева» и московского ЦСКА. Во всех командах он был лидером, а с армейцами в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. В 2016 году 24-летний хоккеист завоевал серебро молодежного чемпионата мира, а через год — бронзу. Бронзовыми медалями для него обернулся и взрослый ЧМ-2019. В 2018 году Капризов стал олимпийским чемпионом, забросив победную шайбу в овертайме финала против Германии (4:3).

— Важно, что Капризов поступательно двигается в своем развитии, сначала завоевав роль лидера в клубах КХЛ, включая такого флагмана, как ЦСКА, и сборной, — сказал «Известиям» обладатель Кубка Стэнли — 1996 Валерий Каменский. — Он не стал рано уезжать за океан, а окреп здесь, в России, пройдя все стадии от молодежных команд до взрослых. В результате отправился в НХЛ зрелым и готовым игроком, сразу став лидером «Миннесоты». Теперь главное, чтобы Кирилл и дальше продолжал прогрессировать и идти в сторону главных звезд лиги.