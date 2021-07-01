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08:40 (мск), источник: Газета.Ру

Василевский сделал 42 сэйва и помог «Тампе» выиграть вторую игру в финальной серии

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 42 броска из 43 во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».

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Источник: Reuters

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды из США.

В составе победителей по голу забили Энтони Чирелли, Блэйк Коулмэн и Ондржей Палат. Защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров очков не набрали.

Автором единственной шайбы «Канадиенс» стал Ник Судзуки после удаления Сергачева. Российский защитник Александр Романов участие в матче не принимал.

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Финальная серия Кубка Стэнли стартовала в ночь на 29 июня в Тампе на «Амали-Арене». Первая встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:1. В составе победителей дубль оформил Никита Кучеров, также отличились Эрик Чернак, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. У гостей шайбу забросил Бен Шьяро.

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Следующие игры финальной серии плей-офф НХЛ состоятся 3 и 6 июля. В случае необходимости дополнительные встречи пройдут 8, 10 и 12 июля.

Ранее сообщалось, что форвард «Лайнтнинг» Никита Кучеров стал первым игроком в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, которому удалось набрать 30 очков. В его активе семь голов и 23 результативные передачи.

Тампа-Бэй Лайтнинг
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Монреаль Канадиенс
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