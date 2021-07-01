«Тампа» нанесла на 20 бросков меньше «Монреаля», но выиграла матч, войдя в историю НХЛ

Встреча завершилась победой хозяев льда — 3:1, благодаря которой им удалось увеличить преимущество в серии — 2−0.
Как сообщается в «Твиттере» Sportsnet Stats, «Тампа» — третья команда в истории плей-офф НХЛ, которой удалось выиграть встречу финальной серии, нанеся, как минимум, на 20 бросков меньше оппонента. Рекорд — у «Сан-Хосе Шаркс», которому удалось обыграть «Питтсбург Пингвинз» (4:2) в 2016 году, имея разницу -24 по броскам.
Таким образом, серия переезжает в Монреаль при счёте 2−0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало — 3:00 мск.