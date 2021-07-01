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09:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тампа» нанесла на 20 бросков меньше «Монреаля», но выиграла матч, войдя в историю НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся второй матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Монреаль Канадиенс».

Тампа-Бэй Лайтнинг
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой хозяев льда — 3:1, благодаря которой им удалось увеличить преимущество в серии — 2−0.

Как сообщается в «Твиттере» Sportsnet Stats, «Тампа» — третья команда в истории плей-офф НХЛ, которой удалось выиграть встречу финальной серии, нанеся, как минимум, на 20 бросков меньше оппонента. Рекорд — у «Сан-Хосе Шаркс», которому удалось обыграть «Питтсбург Пингвинз» (4:2) в 2016 году, имея разницу -24 по броскам.

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Таким образом, серия переезжает в Монреаль при счёте 2−0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится на стадионе «Белл-центр» в ночь на субботу, 3 июля. Начало — 3:00 мск.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Монреаль Канадиенс
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