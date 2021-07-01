«Он чертов бог»: в Америке превозносят Василевского

Москва, 1 июл — РИА Новости. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одолела «Монреаль Канадиенс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (3:1) и удвоила свое преимущество в борьбе за чемпионство.

Главным героем прошедшей на площадке «Амали-Арены» встречи стал российский голкипер «молний» Андрей Василевский. 26-летний вратарь отразил 42 броска из 43-х и, добыв для своей команды победу, получил звание первой звезды матча.

«Андрей — главное звено этой команды. Чуваки, он абсолютный воин. Очевидно, что он стал главной причиной нашей победы в сегодняшнем матче» Райан Макдона защитник "Тампы"

Североамериканские болельщики и спортивные журналисты в очередной раз восхитились игрой россиянина. Некоторые из них подчеркнули, что Василевского незаслуженного оставили без приза лучшему вратарю сезона. Накануне Национальная хоккейная лига объявила, что обладателем «Везина Трофи» стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери, опередивший своего визави из «Тампы» на девять баллов.

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«42 сейва Василевского — этот парень просто нереален», — написала журналистка Джейми Херш из NHL Network.

«Настоящая драма заключается в том, что можно быть лучшей командой на площадке, но все равно потерпеть поражение. «Хабс» могут «поблагодарить» за это невероятного Андрея Василевского», — добавил автор The Hockey News Мэтт Ларкин.

«Ребята, давайте вспомним, что некоторые менеджеры клубов НХЛ не включили Василевского в тройку лучших голкиперов в голосовании за «Везину» в этом сезоне», — отметил в Twitter болельщик с никнеймом Matthew S Esteves (@MatthewSEsteves).

«Андрей Василевский — истинный обладатель «Везина Трофи», — вторит ему TJ Pittinger (@TJ_Pittinger).

«Честно говоря, я хоть и ненавижу «Тампу», но признаю, что Василевский — это ужас какая непреодолимая стена», — высказался Rico (@ThatmfRico).

«Андрей Василевский — чертов бог», — добавил Ugly Cheer Squad (@uglycheersquad).

«У «Тампы» имеется чит-код, имя которому Андрей Василевский. Даже если «Лайтнинг» не забросят больше двух шайб, они все равно могут рассчитывать на победу благодаря ему», — считает болельщик «молний» Marcus Jackson (@marcusdj813).

имя которому Андрей Василевский. Даже если «Лайтнинг» не забросят больше двух шайб, они все равно могут рассчитывать на победу благодаря ему», — считает болельщик «молний» Marcus Jackson (@marcusdj813). «Василевский был великолепен сегодняшним вечером. У «Монреаля» было огромное количество шансов забить, но Василевский был на месте», — отметил Bolts Jolts (@BoltsJolts).

«Горькое поражение. Но мы показали, что способны на многое в борьбе с этими ребятами. Осталось последнее испытание — Василевский», — написал фанат «Монреаля» Habs Chronicle (@HabsChronicle).