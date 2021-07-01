«Он чертов бог»: в Америке превозносят Василевского
Болельщики восхищаются игрой голкипера «Тампы» Василевского и требуют вручить ему «Везину».
Болельщики восхищаются игрой голкипера «Тампы» Василевского и требуют вручить ему «Везину».
Москва, 1 июл — РИА Новости. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одолела «Монреаль Канадиенс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (3:1) и удвоила свое преимущество в борьбе за чемпионство.
Главным героем прошедшей на площадке «Амали-Арены» встречи стал российский голкипер «молний» Андрей Василевский. 26-летний вратарь отразил 42 броска из 43-х и, добыв для своей команды победу, получил звание первой звезды матча.
«Андрей — главное звено этой команды. Чуваки, он абсолютный воин. Очевидно, что он стал главной причиной нашей победы в сегодняшнем матче»
Североамериканские болельщики и спортивные журналисты в очередной раз восхитились игрой россиянина. Некоторые из них подчеркнули, что Василевского незаслуженного оставили без приза лучшему вратарю сезона. Накануне Национальная хоккейная лига объявила, что обладателем «Везина Трофи» стал голкипер «Вегас Голден Найтс»
Счет в серии до четырех побед — 2−0 в пользу «Тампы». Третья игра состоится 3 июля на арене «Белл-Центр» в Монреале.