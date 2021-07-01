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12:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент США Байден поспорил с премьер-министром Канады Трюдо на исход финала Кубка Стэнли

За главный трофей НХЛ сейчас борются американская команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» и канадский «Монреаль Канадиенс».

Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй ЛайтнингНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поспорили на исход финала Кубка Стэнли. Политики заключили пари в социальной сети Twitter во время первого матча серии.

«Прямо сейчас играют две лучшие команды НХЛ. Джозеф, как насчёт дружеского пари?», — написал Трюдо. Лидер США ответил ему фразой: «Поддерживаю, приятель». При этом политики не обсуждали награду победителю, по крайней мере публично.

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Сейчас «Тампа-Бэй» ведёт в серии 2−0. В первом матче «молнии» выиграли 5:1, а во второй встрече они оказались сильнее со счётом 3:1. Серия идёт до четырёх побед.

Тампа-Бэй Лайтнинг
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Монреаль Канадиенс
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