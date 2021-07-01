Президент США Байден поспорил с премьер-министром Канады Трюдо на исход финала Кубка Стэнли

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поспорили на исход финала Кубка Стэнли. Политики заключили пари в социальной сети Twitter во время первого матча серии.

«Прямо сейчас играют две лучшие команды НХЛ. Джозеф, как насчёт дружеского пари?», — написал Трюдо. Лидер США ответил ему фразой: «Поддерживаю, приятель». При этом политики не обсуждали награду победителю, по крайней мере публично.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6HagITPrBCk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.