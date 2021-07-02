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01:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщица «Тампы» презентовала шедевральный портрет Василевского

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Болельщица клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» поделилась впечатляющим портретом российского голкипера «молний» Андрея Василевского.

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На создание работы, нарисованной цветными карандашами, у девушки по имени Ребекка ушло в общей сумме 50 часов.

«ВАУ», — лаконично высказались о рисунке представители «Лайтнинг» в Twitter.

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Андрей Василевский был выбран «Тампой» под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2012 году. В текущем сезоне россиянин провел 42 матча регулярного чемпионата, добыв для «молний» 31 победу и совершив в общей сумме 1144 спасений при 1237 бросках, а также одержал 14 побед в 20 матчах плей-офф с общим процентом отраженных бросков 93,9% и четырех шатаутах. Его «Тампа» является действующим чемпионом и может защитить титул. В финале Кубка Стэнли «Лайтнинг» бьются с «Монреаль Канадиенс». После двух матчей счет в серии до четырех побед в пользу «молний» — 2−0.

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