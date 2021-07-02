Болельщица «Тампы» презентовала шедевральный портрет Василевского

Андрей Василевский был выбран «Тампой» под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2012 году. В текущем сезоне россиянин провел 42 матча регулярного чемпионата, добыв для «молний» 31 победу и совершив в общей сумме 1144 спасений при 1237 бросках, а также одержал 14 побед в 20 матчах плей-офф с общим процентом отраженных бросков 93,9% и четырех шатаутах. Его «Тампа» является действующим чемпионом и может защитить титул. В финале Кубка Стэнли «Лайтнинг» бьются с «Монреаль Канадиенс». После двух матчей счет в серии до четырех побед в пользу «молний» — 2−0.