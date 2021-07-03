Финал — легкая прогулка? «Тампа» уверенно идет ко второму подряд Кубку Стэнли

Незадолго до начала первого с 1993-го года домашнего матча финала Кубка Стэнли у «Монреаля» для своих болельщиков было две новости. Плохая — власти Квебека не разрешили клубу увеличить заполняемость арены с 3-х до 10 тысяч зрителей. Хорошая — на тренерский мостик «Хабс» после карантина наконец-то вернулся главный тренер Доминик Дюшарм. Как оказалось, на этом весь позитив «Канадиенс» в серии с «Лайтнинг» и ограничивается.

Уже с первых минут долгожданного для всей франкоязычной провинции матча в «Белл-центре» «Тампа» вышла показывать хозяевам, что она приехала в Квебек убивать. Для того, чтобы ментально надломить «Монреаль», действующему чемпиону оказалось достаточно первой же сносной позиционки от звена Пойнта, которая закончилась точным броском в дальнюю девятку от Яна Рутты — разглядеть не самый мощный кистевой чеха сквозь трафик двужильный Кэри Прайс не сумел.

И как бы «Канадиенс» ни очаровывали в этом плей-офф, они в очередной раз подтвердили тезис о том, что находятся с «Молниями» в разных вселенных. Особенно когда на льду появлялась тройка Палат — Пойнт — Кучеров. Временами хэдлайнеры Джона Купера доминировали настолько мощно и подавляюще, что за оборону Дюшарма становилось по-настоящему страшно.

Ну, а когда спецбригаде «Болтс» понадобилось чуть больше 30 секунд на реализацию первого же удаления хозяев, то казалось, что свет в глазах парней из Квебека окончательно потушен. Плотный прямой щелчок Хедмана, прошивший ловушку Прайса, и «Добрый вечер, вы в нокдауне».

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Впрочем, если вы думаете, что Прайс не подтащил партнеров в стрессовой ситуации, посмотрите на то, как он помешал «Тампе» занести в его ворота третью шайбу.

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Именно после этого сэйва канадцы ближе к середине первой двадцатиминутки начали поднимать голову. Сначала разбудить трибуны «Белл-центра» заставил зврн штанги после броска Коула Кофилда. А через несколько смен «Монреаль» показал, что еще рано устраивать по нему панихиду, и ответил голом Филипа Дано. Он убежал в контратаку и всем видом показал, что будет отдавать проникающую передачу на Брендана Галлахера, но в итоге чуть замедлил темп, подготовил бросок и размочил Василевского.

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И при таком провальном старте «Канадиенс» вполне могли уйти на перерыв с равным счетом, если бы реализовали свое большинство. Казалось бы, канадская команда должна была постараться перенести положительный импульс на второй период. Но то, что произошло в самом его начале тяжело поддается объяснению. На 22 минуте хозяева будто бы позабыли, что играют с дальней лавкой и были наказаны за абсолютно отвратительную пересменку.

Просто посмотрите, как лениво покатил на лавку Джефф Питри, который не стал подстраховывать спустившего на место нападающего Ши Уэбера. И если 33-летний американец мог и не знать о плеймейкерских способностях Эрика Чернака, запустившего Палата и Кучерова роскошным пасом через всю площадку к воротам Прайса, то вылетающих на лед форвардов «Тампы», будучи последним игроком к своим воротам, был видеть обязан.

И да, если кому-то из игроков «Хабс» после этого матча понадобилась охрана, чтобы уехать с арены, так это Питри. Не прошло и трех минут, как 26-номер хозяев стал антигероем эпизода, который определил исход третьей игры. Опытнейший защитник наобум полетел на чужую синюю линию помогать своим нападающим в прессинге и, оголив свой фланг, оставил Эрика Густафссона на растерзание Матье Джозефу и Тайлеру Джонсону. В общем, большой ему привет от парней из солнечной Флориды.

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С гандикапом в три шайбы «Тампа» логично стала играть по счету и, даже несмотря на не самую логичную шайбу Сузуки в ворота Василевского незадолго до сирены на второй перерыв, в оставшееся время не дала «Монреалю» реальных шансов на возвращение. Пусть третий период и вышел для парней Купера несколько разухабистым, за весь матч «Молнии» ни разу не дали сопернику возможности заставить себя нервничать и по-настоящему нагрузить российского голкипера.

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Прямо сейчас у «Канадиенс» нет ничего, что могло бы перевернуть ход финала. И похоже, это будет самая легкая серия для «Тампы» в этом плей-офф. Все идет к тому, что мы увидим первые 4−0 в финальной серии с 1998 года.