Кучеров вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю Кубка Стэнли

На счету Кучерова стало 127 (44+83) очков в 111 матчах плей-офф. Он вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю Кубка Стэнли. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки — 382 очка в 208 матчах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YCT7w9nXJ5o" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа» увеличила отрыв в серии до четырех побед — 3:0. Четвертая встреча пройдет 6 июля. В случае необходимости дополнительные встречи пройдут 8, 10 и 12 июля. Напомним, что «Тампа» является действующим победителем турнира.