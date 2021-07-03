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09:54 (мск), источник: Газета.Ру

Кучеров вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю Кубка Стэнли

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля». «Молнии» победили со счетом 6:3.

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Источник: AFP 2021

На счету Кучерова стало 127 (44+83) очков в 111 матчах плей-офф. Он вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю Кубка Стэнли. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки — 382 очка в 208 матчах.

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«Тампа» увеличила отрыв в серии до четырех побед — 3:0. Четвертая встреча пройдет 6 июля. В случае необходимости дополнительные встречи пройдут 8, 10 и 12 июля. Напомним, что «Тампа» является действующим победителем турнира.

Ранее форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на четвертое место по количеству очков в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян. По этому показателю Кучеров обошел экс-форварда «Ванкувер Кэнакс» Павла Буре, который в 1994 году набрал 31 балл.

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