Кучеров лидирует в гонке бомбардиров. Он близок к достижению Гретцки и Лемье
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров лидирует в текущей гонке бомбардиров Кубка Стэнли.
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров лидирует в текущей гонке бомбардиров Кубка Стэнли.
Форвард провёл 21 матч и набрал 32 очка: забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи. Отрыв от ближайшего преследователя — одноклубника Брейдена Пойнта — составляет 9 баллов.
С сезона-1943/1944 только два хоккеиста выигрывали гонку бомбардиров в
Напомним, что Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат НХЛ