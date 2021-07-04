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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Кучеров лидирует в гонке бомбардиров. Он близок к достижению Гретцки и Лемье

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров лидирует в текущей гонке бомбардиров Кубка Стэнли.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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Источник: AP 2021

Форвард провёл 21 матч и набрал 32 очка: забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи. Отрыв от ближайшего преследователя — одноклубника Брейдена Пойнта — составляет 9 баллов.

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С сезона-1943/1944 только два хоккеиста выигрывали гонку бомбардиров в плей-офф НХЛ с преимуществом в девять или более очков — Уэйн Гретцки (в 1985 году — 10, в 1988 — 9) и Марио Лемье (1991 — 10). Оба нападающих в те годы получали «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.

Напомним, что Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат НХЛ из-за травмы, а первый матч в сезоне провёл в плей-офф. После трёх финальных матчей «Тампа» обыгрывает «Монреаль Канадиенс» со счётом 3−0.

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