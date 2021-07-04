Кучеров лидирует в гонке бомбардиров. Он близок к достижению Гретцки и Лемье

С сезона-1943/1944 только два хоккеиста выигрывали гонку бомбардиров в плей-офф НХЛ с преимуществом в девять или более очков — Уэйн Гретцки (в 1985 году — 10, в 1988 — 9) и Марио Лемье (1991 — 10). Оба нападающих в те годы получали «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.