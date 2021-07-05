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16:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Коламбус» выступил с заявлением по поводу смерти 24-летнего голкипера

«Коламбус» выступил с официальным заявлением по поводу смерти 24-летнего голкипера Матисса Кивлениекса.

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Источник: AP 2021

По данным клуба, уроженец Латвии получил травму головы в результате падения. На место происшествия были тут же вызваны медики, которые не смогли спасти спортсмена.

«Мы шокированы и раздавлены новостью о потере Матисса Кивлениекса. Выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям.

Киви был прекрасным человеком, который встречал всех и каждый день с улыбкой», — заявил президент «Коламбуса» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кивлениекс в составе сборной Латвии выступал на чемпионате мира в Риге, получив награду лучшему игроку матча с Канадой (2:0). Он также выступал на ЧМ-2018, где латвийцы стали восьмыми.

Голкипер начинал карьеру в Американской хоккейной лиге (АХЛ), а затем подписал полноценный контракт с «Коламбусом», за который выступал с сезона-2019/2020. В минувшем сезоне он провел два матча, одержав одну победу.

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