«Коламбус» выступил с заявлением по поводу смерти 24-летнего голкипера

По данным клуба, уроженец Латвии получил травму головы в результате падения. На место происшествия были тут же вызваны медики, которые не смогли спасти спортсмена.

«Мы шокированы и раздавлены новостью о потере Матисса Кивлениекса. Выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям.



Киви был прекрасным человеком, который встречал всех и каждый день с улыбкой», — заявил президент «Коламбуса» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон.

Кивлениекс в составе сборной Латвии выступал на чемпионате мира в Риге, получив награду лучшему игроку матча с Канадой (2:0). Он также выступал на ЧМ-2018, где латвийцы стали восьмыми.