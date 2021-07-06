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00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Судмедэксперты сообщили причину смерти голкипера «Коламбуса» Кивлениекса

Судмедэксперты штата Мичиган заявили, что вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс скончался из-за попавшей в грудь петарды, сообщает Associated Press.

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Источник: AFP 2021

Вскрытие не подтвердило предыдущую версию полиции Мичигана, согласно которой Кивлениекс умер, получив травму после того, как выбежал из джакузи, поскользнулся и упал на бетон, ударившись головой.

«Коламбус» в официальном заявлении сообщал, что голкипер погиб из-за травмы головы и падения.

В этом сезоне Кивлениекс принимал участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18. Также он сыграл два матча в НХЛ за «Коламбус», одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40.

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