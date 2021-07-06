Беттмэн назвал условие, при выполнении которого НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду
НХЛ: таблица и календарь
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал об условиях, при которых возможна поездка на Олимпиаду хоккеистов, выступающих за океаном.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал об условиях, при которых возможна поездка на Олимпиаду хоккеистов, выступающих за океаном.
«Если вопросы о дорожных расходах и страховом покрытии будут детально проработаны, мы поедем на Олимпиаду. При этом страхование должно включать положения от всех рисков, включая COVID-19, которые очень сложно, если не невозможно, приобрести», — цитирует Беттмэна журналист NHL Network Джон Мороси в «Твиттере».
Как отмечает журналист Лэнс Хорнби, ссылаясь на слова Беттмэна, именно новые дополнительные расходы на страхование от коронавируса являются главным препятствием для НХЛ к участию в Олимпиаде. На данный момент переговоры с профсоюзом игроков по этому и другим вопросам продолжаются.