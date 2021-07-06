Беттмэн назвал условие, при выполнении которого НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду

«Если вопросы о дорожных расходах и страховом покрытии будут детально проработаны, мы поедем на Олимпиаду. При этом страхование должно включать положения от всех рисков, включая COVID-19, которые очень сложно, если не невозможно, приобрести», — цитирует Беттмэна журналист NHL Network Джон Мороси в «Твиттере».