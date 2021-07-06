Рано хоронить «Монреаль»! 0−4 в финале не будет, а российский защитник шикарно дебютировал в серии

Сегодня «Тампа» могла стать первой командой с 1998 года, которая выиграла финальную серию Кубка Стэнли со счетом 4−0, но «Канадиенс» не позволили этому случиться. Наконец-то болельщики увидели матч, подобный воспаленному нерву. Предсказать победителя по ходу встречи было невероятно сложно, а инициатива переходила от одной команды к другой. Такая битва просто обязана была закончиться в овертайме, и это случилось.

Многие прогнозировали, что двухдневный отдых больше пойдет на пользу «Монреалю», однако хозяева в стартовом периоде с трудом отбивались от опасных атак «Тампы». Команда Джона Купера с первых минут решила доказать, что не собирается сегодня действовать спустя рукава ради выигрыша трофея во Флориде. Перед четвертым матчем серии на эту тему было слишком много разговоров. Даже мэр города Тампа Джейн Кастро на полном серьезе предложила команде чуть сбавить обороты, чтобы завоевать Кубок Стэнли в родных стенах.

Главный тренер «молний» лишь с недоумением отреагировал на подобные предложения: «Ни на одну секунду эта идея не появлялась в нашей раздевалке. В прошлом году мы уже проходили подобное. У нас был шанс закончить серию с “Айлендерс”, но мы не сделали это сразу. Могли обыграть “Даллас” в пятом матче финала — и тоже не сумели. Откладывать что-то на потом — не самое разумное занятие».

«Тампа» начала встречу настолько мощно, что «Монреаль» нанес свой первый бросок по воротам Андрея Василевского лишь к середине первого периода. Если бы не игра Кэри Прайса, то хозяева вряд ли бы сумели сохранить равновесие. Удивительно, насколько нелогично развивались события, ведь даже под таким серьезным прессингом хозяевам удалось открыть счет. Примечательно, что до этого гола «Монреаль» в финальной серии не лидировал ни секунды. Именно поэтому шайба Джоша Андерсона помогла «Канадиенс» хоть немного вздохнуть спокойней.

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Когда стартовый мандраж остался позади, хозяева стали действовать намного слаженней. Команда Доминика Дюшарма старалась играть максимально плотно, минимизировала количество ошибок и здорово действовала в меньшинстве. «Тампе» не удалось реализовать ни одну из своих пяти попыток в основное время. Первая спецбригада вновь обходилась без Алекса Киллорна, который из-за травмы пропустил два предыдущих матча.

А вот в составе «Монреаля» произошли сразу несколько изменений. Джейк Эванс, Александр Романов и Бретт Кулак заменили Йеспери Котканиеми, Джона Меррила и Эрика Густафссона. Российский защитник дебютировал в этой финальной серии и сыграл свой третий матч в плей-офф. Как оказалось, Дюшарм не зря поверил в Романова, которого канадские болельщики очень хотели увидеть в финале гораздо раньше.

После первого перерыва «Монреаль» наконец-то активизировал игру в атаке и нагрузил заскучавшего без работы Андрея Василевского. «Тампа» заметно сбавила обороты и стала действовать гораздо медленнее. Такой ход событий будто усыпил игроков «Канадиенс», которые меньше чем за три минуты до сирены упустили возле ворот Барклая Гудроу. Райан Макдона отдал шикарную передачу на канадского форварда и счет на табло стал равным.

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Наверняка некоторые болельщики «Тампы» уже подумали, что сейчас «Монреаль» должен посыпаться, но этого не произошло. В третьем периоде хозяева вновь проявили характер, и вышли вперед. Причем автором шайбы стал Александр Романов. Российский защитник за 54 матча регулярного чемпионата забил лишь один гол, а в финале смог отличиться уже в дебютной игре. Бросок Романова не выглядел суперопасным, но Арттури Лехконен удачно закрыл обзор Андрею Василевскому, и шайба оказалась в воротах.

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«Тампу» такой сценарий сильно разозлил. Команда завелась и Кэри Прайс ничего не смог поделать с броском Патрика Маруна. Еще до сирены «молнии» могли оформить победу, но Никита Кучеров попал в штангу. Сегодня каркас ворот несколько раз сыграл за «Монреаль».

А вот опытнейший защитник «Канадиенс» Ши Уэбер решил не помогать своей команде и ударил клюшкой в лицо Ондржея Палата. Канадец совершил глупый фол за минуту до окончания третьего периода и поставил «Монреаль» в катастрофичное положение. У чешского нападающего пошла кровь, а «Тампа» получила четырехминутное большинство, основная часть которого перешла на дополнительное время. Просто чудом хозяева нашли в себе силы и самоотверженно справились с таким сложным экзаменом. Вскоре после этого команда убежала в быструю атаку, а Джош Андерсон стал автором победной шайбы и оформил дубль. Канадский форвард также был признан лучшим игроком встречи.

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Безусловно, стоит выделить и Кэри Прайса. Голкипер «Монреаля» не выглядит в этой серии так уверенно, как в предыдущих раундах. Об этом говорят и цифры. В 17 матчах до встречи с «Тампой» он одержал 12 побед, отражая в среднем 93,4% бросков. Однако по итогам трех стартовых матчей финала, Прайс пропустил 13 шайб с 79 бросков при проценте 83,5. Сегодня канадец провел шикарный матч и справился с 32 бросками.