Кучеров, Василевский и Сергачев стали двукратными обладателями Кубка Стэнли

В составе «молний» двукратными обладателями Кубка стали три российских игрока — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров.

Василевский стал первым в истории российским голкипером, выигравшим два Кубка Стэнли. До него трофей удалось выиграть только Николаю Хабибулину (2004 год) и Илье Брызгалову (2007).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/F9SLUx_Ksno" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что четвертый год подряд Кубок Стэнли выиграла команда, в составе которой выступают как минимум два российских хоккеиста.

В 2018 году чемпионом стал «Вашингтон» с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым, в 2019 году — «Сент-Луис» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым, а в составе «Тампы» в 2020 году выступали четверо россиян — названное выше трио и форвард Александр Волков.