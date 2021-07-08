Кучеров, Василевский и Сергачев стали двукратными обладателями Кубка Стэнли
«Тампа» обыграла «Монреаль» в финале Кубка Стэнли (4−1, 1:0 в пятом матче) и во второй раз подряд завоевала главный трофей НХЛ.
«Тампа» обыграла «Монреаль» в финале Кубка Стэнли (4−1, 1:0 в пятом матче) и во второй раз подряд завоевала главный трофей НХЛ.
В составе «молний» двукратными обладателями Кубка стали три российских игрока — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров.
Василевский стал первым в истории российским голкипером, выигравшим два Кубка Стэнли. До него трофей удалось выиграть только Николаю Хабибулину (2004 год) и Илье Брызгалову (2007).
Отметим, что четвертый год подряд Кубок Стэнли выиграла команда, в составе которой выступают как минимум два российских хоккеиста.
В 2018 году чемпионом стал «Вашингтон» с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым, в 2019 году — «Сент-Луис» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым, а в составе «Тампы» в 2020 году выступали четверо россиян — названное выше трио и форвард Александр Волков.