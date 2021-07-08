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09:01 (мск), источник: Sports.Ru

Кучеров, Василевский и Сергачев стали двукратными обладателями Кубка Стэнли

«Тампа» обыграла «Монреаль» в финале Кубка Стэнли (4−1, 1:0 в пятом матче) и во второй раз подряд завоевала главный трофей НХЛ.

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Источник: Sports.Ru

В составе «молний» двукратными обладателями Кубка стали три российских игрока — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров.

Василевский стал первым в истории российским голкипером, выигравшим два Кубка Стэнли. До него трофей удалось выиграть только Николаю Хабибулину (2004 год) и Илье Брызгалову (2007).

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Отметим, что четвертый год подряд Кубок Стэнли выиграла команда, в составе которой выступают как минимум два российских хоккеиста.

В 2018 году чемпионом стал «Вашингтон» с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым, в 2019 году — «Сент-Луис» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым, а в составе «Тампы» в 2020 году выступали четверо россиян — названное выше трио и форвард Александр Волков.

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