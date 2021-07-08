Василевский установил уникальный рекорд Кубка Стэнли
«Тампа» переиграла «Монреаль» в пятом матче финала Кубка Стэнли (1:0).
Тампа-Бэй ЛайтнингНХЛ: таблица и календарь
«Тампа» переиграла «Монреаль» в пятом матче финала Кубка Стэнли (1:0).
Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 22 броска по своим воротам.
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В первом раунде серия завершилась шестым матчем против «Флориды» (4:0), во втором — пятым матчем против «Каролины» (2:0), в полуфинале — седьмым матчем против «Айлендерс» (1:0).
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