Василевский признан самым ценным игроком Кубка Стэнли
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем «Конн Смайт Трофи» сезона-2020/21.
Тампа-Бэй Лайтнинг
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Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем «Конн Смайт Трофи» сезона-2020/21.
Этот приз вручается самому ценному игроку Кубка Стэнли.
Российский голкипер в этом
Также среди финалистов в число претендентов на награду входили Кэри Прайс («Монреаль»), Никита Кучеров («Тампа») и Тайлер Тоффоли («Монреаль»).