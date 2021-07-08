Василевский признан самым ценным игроком Кубка Стэнли

Российский голкипер в этом плей-офф 5 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Сегодня в пятом матче финальной серии «Тампа» переиграла «Монреаль» (1:0) благодаря 22 сэйвам Василевского и выиграла серию — 4−1.