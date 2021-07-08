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09:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Василевский признан самым ценным игроком Кубка Стэнли

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем «Конн Смайт Трофи» сезона-2020/21.

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Источник: Reuters

Этот приз вручается самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Российский голкипер в этом плей-офф 5 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Сегодня в пятом матче финальной серии «Тампа» переиграла «Монреаль» (1:0) благодаря 22 сэйвам Василевского и выиграла серию — 4−1.

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Также среди финалистов в число претендентов на награду входили Кэри Прайс («Монреаль»), Никита Кучеров («Тампа») и Тайлер Тоффоли («Монреаль»).

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