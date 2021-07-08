Они вновь сделали это! Русская троица из «Тампы» забрала Кубок Стэнли
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — обладатель Кубка Стэнли!
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — обладатель Кубка Стэнли!
«Молнии» имели отличную возможность закончить вообще все еще пару дней назад в четвертом матче финальной серии против «Монреаль Канадиенс» и наслаждаться чемпионской славой и отдыхом у себя дома во Флориде, но подопечные эмоционального и красноречивого Джона Купера ей не воспользовались и, проиграв, вернули серию на «Амали-Арену».
Вокруг той игры впоследствии возникло много разговоров, которые в большинстве своем велись с намеком о неспортивном характере встречи: многие болельщики на полном серьезе утверждали, что «Лайтнинг» и «Хабс» сыграли «договорняк». Немалый повод для этого дала мэр Тампы Джейн Кастор, которая накануне матча публично чуть ли не попросила команду города специально проиграть канадцам и добыть чемпионство на своей площадке в присутствии своих болельщиков. Оттого неудивительно, что ее выступление по итогу вспомнили все: от журналистов и хоккейных экспертов до фанатов, которые не сдерживали свой поток юмора и
Но в пятом матче было уже совсем не до шуток.
«От игры надо получать удовольствие, но в то же время нужно и хорошенько поработать. Мы должны быть готовы к тому, что соперник покажет всю свою мощь», — говорил накануне встречи опытный форвард «Монреаля» Кори Перри, который не понаслышке знает, насколько трудно играть против «Лайтнинг».
С самого начала матча «молнии» подтвердили опасения 36-летнего канадца и обрушились на владения «Хабс» штормом, подобному тому, что надвинулся на штат Флорида накануне и едва не сорвал игру на «Амели-Арене», раз за разом тревожа Кэри Прайса. За один только первый период ему пришлось отразить 13 бросков, при том, что дважды за стартовый отрезок встречи хозяева льда играли в большинстве.
Однако «Монреаль» в этом
Выдержав давление «Канадиенс», «Тампа» зарубилась со своим оппонентом не на шутку — жар в центральной зоне исходил такой, что удивительно, как его выдержал лед. Не хватало только одного. Гола. В конце концов, «молнии» свой заказ доставили и порадовали всех своих болельщиков.
Райан Макдона вывел Дэвида Савара на правый край чужой зоны, после чего тот моментально прострелил на пятак, где самым внимательным и расторопным оказался Росс Колтон. В этом
Через пару минут Михаил Сергачев мог удвоить преимущество своей команды. Защитник «Лайтнинг» подключился к атаке и мощно приложился от синей линии, однако шайба после выстрела россиянина пролетела в считанных сантиметрах от каркаса ворот.
На заключительный период хозяева площадки вышли с единственной целью — добивать. Сушить игру и создавать риск перевода матча в овертайм «Лайтнинг» не хотели, особенно учитывая, как плохо в этом
«Монреаль» создал хоть