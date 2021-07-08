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09:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Они вновь сделали это! Русская троица из «Тампы» забрала Кубок Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — обладатель Кубка Стэнли!

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Источник: AP 2021

«Молнии» имели отличную возможность закончить вообще все еще пару дней назад в четвертом матче финальной серии против «Монреаль Канадиенс» и наслаждаться чемпионской славой и отдыхом у себя дома во Флориде, но подопечные эмоционального и красноречивого Джона Купера ей не воспользовались и, проиграв, вернули серию на «Амали-Арену».

Вокруг той игры впоследствии возникло много разговоров, которые в большинстве своем велись с намеком о неспортивном характере встречи: многие болельщики на полном серьезе утверждали, что «Лайтнинг» и «Хабс» сыграли «договорняк». Немалый повод для этого дала мэр Тампы Джейн Кастор, которая накануне матча публично чуть ли не попросила команду города специально проиграть канадцам и добыть чемпионство на своей площадке в присутствии своих болельщиков. Оттого неудивительно, что ее выступление по итогу вспомнили все: от журналистов и хоккейных экспертов до фанатов, которые не сдерживали свой поток юмора и интернет-мемов.

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Но в пятом матче было уже совсем не до шуток.

«Тампа» замучилась искать отмычку для взлома меньшинства «Канадиенс»

«От игры надо получать удовольствие, но в то же время нужно и хорошенько поработать. Мы должны быть готовы к тому, что соперник покажет всю свою мощь», — говорил накануне встречи опытный форвард «Монреаля» Кори Перри, который не понаслышке знает, насколько трудно играть против «Лайтнинг».

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С самого начала матча «молнии» подтвердили опасения 36-летнего канадца и обрушились на владения «Хабс» штормом, подобному тому, что надвинулся на штат Флорида накануне и едва не сорвал игру на «Амели-Арене», раз за разом тревожа Кэри Прайса. За один только первый период ему пришлось отразить 13 бросков, при том, что дважды за стартовый отрезок встречи хозяева льда играли в большинстве.

Однако «Монреаль» в этом плей-офф зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в плане игры в меньшинстве и не только сумели выстоять под натиском грозного соперника, но и доставить ему проблем в обороне. Так, классные моменты имелись у Бена Шьяро и Эрика Стаала, эффектно подставившего клюшку после наброса Ши Уэбера, однако Андрей Василевский спокойно и буднично подтвердил звание лучшего вратаря этого розыгрыша плей-офф. Выручал Большой Кот и во второй трети матча, когда «Лайтнинг» собрали пару невынужденных удалений.

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Партнеры Василевского не подвели своего вратаря и отблагодарили за надежность голом

Выдержав давление «Канадиенс», «Тампа» зарубилась со своим оппонентом не на шутку — жар в центральной зоне исходил такой, что удивительно, как его выдержал лед. Не хватало только одного. Гола. В конце концов, «молнии» свой заказ доставили и порадовали всех своих болельщиков.

Райан Макдона вывел Дэвида Савара на правый край чужой зоны, после чего тот моментально прострелил на пятак, где самым внимательным и расторопным оказался Росс Колтон. В этом плей-офф американский нападающий отличается редко, да и времени на льду проводит крайне мало, но в самый необходимый момент отличился с лучшей стороны.

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Через пару минут Михаил Сергачев мог удвоить преимущество своей команды. Защитник «Лайтнинг» подключился к атаке и мощно приложился от синей линии, однако шайба после выстрела россиянина пролетела в считанных сантиметрах от каркаса ворот.

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«Тампа» — чемпион, а Василевский — самый лучший. Камбэка «Монреаля» не случилось, его и не предвиделось

На заключительный период хозяева площадки вышли с единственной целью — добивать. Сушить игру и создавать риск перевода матча в овертайм «Лайтнинг» не хотели, особенно учитывая, как плохо в этом плей-офф действуют подопечные Купера в дополнительное время (4 поражения в 4 матчах). Этим меньше всех был доволен Кэри Прайс, которому пришлось попотеть так, как не потеют ни в одной русской бане. Канадский голкипер «Монреаля» только и успевал перемещаться от штанги к штанге собственных ворот и выискивать шайбу, чтобы не пропустить ее через себя. В какие-то моменты ему даже откровенно везло, как, например, в эпизоде, когда Никита Кучеров выдал идеальный пас из-за ворот на Ондржея Палата, но тот умудрился угодить в щиток уже отыгранного Прайса.

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«Монреаль» создал хоть какое-то подобие опасности у ворот «Тампы» лишь под занавес встречи, когда Доминик Дюшарм вынужденно убрал из ворот Прайса ради шестого полевого, но бесполезно — Андрей Василевский свои владения оставил целыми и невредимыми и добыл уже пятую подряд победу в серии, если считать финал Кубка Стэнли прошлого сезона. Такого не удавалось еще никому, потому и «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку плей-офф, ушел в лапищи Большого Кота совершенно заслуженно и ожидаемо.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
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