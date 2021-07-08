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08:14 (мск), источник: РБК

«Тампа» завоевала Кубок Стэнли второй раз подряд

«Молнии» обыграли «Монреаль Канадиенс» с минимальным счетом. Гол забил Росс Колтон. Василевский признан самым ценным игроком турнира, а Кучеров — лучшим бомбардиром.

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Источник: Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стали обладателями Кубка Стэнли сезона-2020/21, обыграв «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:0.

Встреча проходила на площадке «Тампы» — стадионе «Амали-Арена». Автором единственного гола на 34-й минуте стал нападающий Росс Колтон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для команды из Флориды эта победа принесла третий в истории франшизы Кубок Стэнли — до этого «Молнии» выигрывали турнир в 2004 и 2020 годах.

Вратарь «Тампы», россиянин Андрей Василевский, отразил все 22 броска по своим воротам, оформив таким образом шатаут. Голкипера признали самым ценным игроком турнира, за что он получил «Конн Смайт Трофи». Василевский стал третьим по счету россиянином, ставшим обладателем приза. До него «Конн Смайт» получали Евгений Малкин и Александр Овечкин. Кроме того, Василевский стал первым вратарем из Европы, удостоенным награды.

Российский нападающий «Молний» Никита Кучеров в финальной встрече не смог отличиться, но стал лучим бомбардиром турнира с 32 очками в активе (8 голов + 24 передачи).

В прошлом году «Тампа» завоевала Кубок Стэнли, обыграв в финальном матче «Даллас». Команда стала первой с 2017 года, выигравшей два Кубка подряд.

Тампа-Бэй Лайтнинг
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Монреаль Канадиенс
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