«Ты мой кумир, спасибо». Кучеров позвонил Ларионову после завоевания Кубка Стэнли

«Вчера я ужинал с отцом, и ему позвонили с неизвестного номера. Он взял трубку, это оказался Кучеров с Кубком Стэнли. Никита крикнул ему: “Ты мой кумир, спасибо!”. Он произнёс это около 6 раз. Это самая крутая вещь, которую я видел.



Кучеров также сказал отцу, что он часто смотрит нарезку лучших моментов его игры. Как же здорово, выиграть самый большой трофей в своём виде спорта, а затем увидеть своего кумира. У меня мурашки по коже, когда я думаю об этом», — гласит пост Ларионова в «Твиттере».