«0 реальных фанатов, $18 млн сверх потолка. Это кубок Микки Мауса!». Что пишут о победе «Тампы» в Северной Америке
Но недовольные только в Монреале.
Но недовольные только в Монреале.
Победа «Тампы» в розыгрыше Кубка Стэнли вызвала самую разную реакцию за океаном.
«Команда, известная как “Тампа”, стала лучшей в НХЛ по преодолению препятствий. Будь то ураган “Эльза”, седьмая игра в третьем раунде или волшебный “забег” “Монреаля” — ничто не могло сбить “Молний” с курса к их второму подряд Кубку Стэнли. Они прошли путь от чемпионов в эдмонтонском “пузыре” до своего второго чемпионства всего за 282 дня, что является самым коротким отрезком в истории НХЛ. И ни одна команда не справлялась с уникальными проблемами пандемии лучше.
Эта команда “задушила” “Монреаль” в пятом матче финала со счетом 1:0 — этого было достаточно, чтобы Андрей Василевский получил свой “Конн Смайт Трофи” в качестве самого ценного игрока
Эта команда выковала свой характер из разочарования после проигрыша “Коламбусу” в первом раунде плей-офф-2019. Тогдашнее поражение последовало после 62 побед в регулярном чемпионате, оно побудило генерального менеджера Жюльена Бризбуа сделать ходы, которые нарушили безупречное ядро команды. А затем они “разбирали” соперников, выиграв два чемпионата подряд. Травмы, повреждения — все это не имело никакого значения для “Тампы”.
Этот второй Кубок Стэнли не мог быть еще слаще. Они сделали это перед бурлящими домашними трибунами, на глазах у родных и близких — это было после той тишины, которая была в Эдмонтоне в сентябре. Даже выиграв Чашу однажды, “Тампа” осталась голодной до побед. Теперь у них есть радуга по ту сторону бури», — отметил обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.
«Молодое ядро “Монреаля” приобрело бесценный опыт во время этого
Разочаровали ли “Канадиенс”? Абсолютно. Прайсу — 33 года, Уэберу — 35. Это может быть последняя возможность для них поднять Кубок Стэнли, единственную награду, которой нет в их послужном списке. Но если посмотреть картину в целом, есть много поводов для оптимизма. Кофилд, Судзуки, Романов — все они набрались опыта. Иногда нужно проиграть, прежде, чем одержать победу», — считает автор канадской телекомпании CBC Викки Холл.
«Кэри Прайс
«Я помню, как впервые увидел Василевского на льду. У него был тот грубый навык, который ему присущ, сразу видна была гибкость и мощь. Мне с первого совместного занятия стало понятно, каким прекрасным может быть его будущее. Но у вас могут быть все инструменты, а лучшим вы так и не станете. У него было правильное отношение к делу, трудовая этика, он был готов и учиться и пробовать новое. Вот почему он превратился в лучшего вратаря в мире.
Я помню, как мы сидели рядом в раздевалке и разговаривали о хоккее, о жизни. Мы сидели рядом каждый день и устраивали небольшие розыгрыши, веселились. Он прятал мои вещи, сматывал катушки с лентой. Сейчас мы
Смотреть на его игру — одно удовольствие. Немногие так одарены физически. Возможно, он станет одним из лучших вратарей в истории НХЛ. Я хочу сказать ему: продолжай и не останавливайся. У него светлое будущее, я буду за него болеть», — такие слова посвятил Андрею Василевскому его бывший партнер по «Лайтнинг» Бен Бишоп.
Его, в свое время, обменяли из «Молний» именно потому, что у Андрея появился потенциал надолго стать первым номером.
Впрочем, мнения относительно чемпионства «Тампы» были самыми разными. Поводом к тому стал трюк с потолком зарплат, в который «Молнии» не вписались бы, если бы Никита Кучеров сыграл в регулярном чемпионате. Но российский форвард пропустил всю регулярку, а к первому матчу
«Зло восторжествовало. “Тампа” выиграла свой второй Кубок Стэнли, великое ограбление “Молний” завершено. Как мы должны реагировать на эту победу? Что, выиграли читеры? Команда превысила потолок зарплат на 18 миллионов долларов. По уточненным данным, превышение составило $ 19,7 млн. Разве это не весело?
Но хватит нытья. Все играли по одним правилам. Все играли сокращенный сезон, точно так же, как в прошлом году все были в “пузыре”. Просто “Тампа” — лучше всех, и на льду, и вне его. Не надо возмущаться, что вас “обманули”. Стоит возмущаться тем, что ваша команда оказалась недостаточно умной, чтобы работать с финансовой системой, или недостаточно “глубокой”, чтобы выти в
Если вы злитесь на то, что Кучеров чудесным образом исцелился в первом матче
Ну или они просто поместят Виктора Хедмана в список травмированных на 82 матча, а потом активируют его, как только выйдут в
Некоторые болельщики (в первую очередь, из Монреаля), были настроены куда более категорично, называя «Тампу» нечестным чемпионом.
«Это не Кубок Стэнли, это кубок Микки Мауса. 18 миллионов сверх потолка зарплат, 0 реальных фанатов. 56 матчей в
«Годы спустя эту команду будет помнить, как один из лучших коллективов своего поколения, потому что “Тампа” выиграла два Кубка Стэнли за 10 месяцев в условиях пандемии. Будут помнить Кучерова, который играл после пропуска регулярного чемпионата и операции на бедре — по словам агента, в
«Что касается потолка зарплат, то команда должна заниматься этим. Но посмотрите на них, на их возраст. Как они могут не пойти за третьим Кубком Стэнли? Их костяк еще может долго играть. Вы будете разочарованы, если они не выиграют снова», — резюмировал бывший форвард НХЛ, а ныне телевизионный комментатор Эдди Ольчик.