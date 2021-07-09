«0 реальных фанатов, $18 млн сверх потолка. Это кубок Микки Мауса!». Что пишут о победе «Тампы» в Северной Америке

Победа «Тампы» в розыгрыше Кубка Стэнли вызвала самую разную реакцию за океаном. Кто-то восхищался, кто-то жалел проигравший «Монреаль», ну, а некоторые и вовсе посчитали эту победу «Лайтнинг» нечестной.

«Прайс не смог украсть — “Монреаль” проиграл»

«Команда, известная как “Тампа”, стала лучшей в НХЛ по преодолению препятствий. Будь то ураган “Эльза”, седьмая игра в третьем раунде или волшебный “забег” “Монреаля” — ничто не могло сбить “Молний” с курса к их второму подряд Кубку Стэнли. Они прошли путь от чемпионов в эдмонтонском “пузыре” до своего второго чемпионства всего за 282 дня, что является самым коротким отрезком в истории НХЛ. И ни одна команда не справлялась с уникальными проблемами пандемии лучше.



Эта команда “задушила” “Монреаль” в пятом матче финала со счетом 1:0 — этого было достаточно, чтобы Андрей Василевский получил свой “Конн Смайт Трофи” в качестве самого ценного игрока плей-офф. Победный гол был забит двумя хоккеистами, которые не поднимали Кубок Стэнли в сентябре. И как и в седьмом матче серии против “Айлендерс”, этого было достаточно для победы.



Эта команда выковала свой характер из разочарования после проигрыша “Коламбусу” в первом раунде плей-офф-2019. Тогдашнее поражение последовало после 62 побед в регулярном чемпионате, оно побудило генерального менеджера Жюльена Бризбуа сделать ходы, которые нарушили безупречное ядро команды. А затем они “разбирали” соперников, выиграв два чемпионата подряд. Травмы, повреждения — все это не имело никакого значения для “Тампы”.



Этот второй Кубок Стэнли не мог быть еще слаще. Они сделали это перед бурлящими домашними трибунами, на глазах у родных и близких — это было после той тишины, которая была в Эдмонтоне в сентябре. Даже выиграв Чашу однажды, “Тампа” осталась голодной до побед. Теперь у них есть радуга по ту сторону бури», — отметил обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.

«Молодое ядро “Монреаля” приобрело бесценный опыт во время этого плей-офф. Кэри Прайс поразил всех своей великолепной игрой во время трех первых раундов, напомнив себя самого образца Олимпиады в Сочи. В первых трех матчах финала он был простым смертным — в самый неподходящий момент для “Канадиенс”. Прайс не смог украсть у “Тампы” победы, и в результате “Монреаль” проиграл.



Разочаровали ли “Канадиенс”? Абсолютно. Прайсу — 33 года, Уэберу — 35. Это может быть последняя возможность для них поднять Кубок Стэнли, единственную награду, которой нет в их послужном списке. Но если посмотреть картину в целом, есть много поводов для оптимизма. Кофилд, Судзуки, Романов — все они набрались опыта. Иногда нужно проиграть, прежде, чем одержать победу», — считает автор канадской телекомпании CBC Викки Холл.

«Кэри Прайс наконец-то добрался до своего первого финала, но всю серию до 4 матча был сам не свой. В пятом матче он был заметен, но этого было недостаточно. Мэр Тампы Джейн Кастор была права: поднять над головой Кубок Стэнли у себя дома было особенным удовольствием», — отметила автор The Hockey News Диандра Лукс.

«Василевскому скажу одно — не останавливайся!»

«Я помню, как впервые увидел Василевского на льду. У него был тот грубый навык, который ему присущ, сразу видна была гибкость и мощь. Мне с первого совместного занятия стало понятно, каким прекрасным может быть его будущее. Но у вас могут быть все инструменты, а лучшим вы так и не станете. У него было правильное отношение к делу, трудовая этика, он был готов и учиться и пробовать новое. Вот почему он превратился в лучшего вратаря в мире.



Я помню, как мы сидели рядом в раздевалке и разговаривали о хоккее, о жизни. Мы сидели рядом каждый день и устраивали небольшие розыгрыши, веселились. Он прятал мои вещи, сматывал катушки с лентой. Сейчас мы по-прежнему переписываемся, у нас много хороших воспоминаний. Я считаю его своим хоккейным младшим братом. Я хотел остаться в Тампе, у нас все было хорошо, но это бизнес. У этого парня был такой потенциал.



Смотреть на его игру — одно удовольствие. Немногие так одарены физически. Возможно, он станет одним из лучших вратарей в истории НХЛ. Я хочу сказать ему: продолжай и не останавливайся. У него светлое будущее, я буду за него болеть», — такие слова посвятил Андрею Василевскому его бывший партнер по «Лайтнинг» Бен Бишоп.

Его, в свое время, обменяли из «Молний» именно потому, что у Андрея появился потенциал надолго стать первым номером.

Зло победило или Кубок Микки Мауса

Впрочем, мнения относительно чемпионства «Тампы» были самыми разными. Поводом к тому стал трюк с потолком зарплат, в который «Молнии» не вписались бы, если бы Никита Кучеров сыграл в регулярном чемпионате. Но российский форвард пропустил всю регулярку, а к первому матчу плей-офф выздоровел, чем спас менеджмент «Лайтнинг» от большого количества неприятностей, поскольку в розыгрыше Кубка Стэнли превышение потолка зарплат считается возможным.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--865c68b01c39767cf5dd" data-vnd="865c68b01c39767cf5dd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=865c68b01c39767cf5dd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зло восторжествовало. “Тампа” выиграла свой второй Кубок Стэнли, великое ограбление “Молний” завершено. Как мы должны реагировать на эту победу? Что, выиграли читеры? Команда превысила потолок зарплат на 18 миллионов долларов. По уточненным данным, превышение составило $ 19,7 млн. Разве это не весело?



Но хватит нытья. Все играли по одним правилам. Все играли сокращенный сезон, точно так же, как в прошлом году все были в “пузыре”. Просто “Тампа” — лучше всех, и на льду, и вне его. Не надо возмущаться, что вас “обманули”. Стоит возмущаться тем, что ваша команда оказалась недостаточно умной, чтобы работать с финансовой системой, или недостаточно “глубокой”, чтобы выти в плей-офф с MVP, который не играл в регулярке. Они — “Тампа-Бэй”, а вы — нет. Кричите лучше на боссов НХЛ, которые создали правила, разрешающие подобные вещи.



Если вы злитесь на то, что Кучеров чудесным образом исцелился в первом матче плей-офф, то кричите на НХЛ, которая расследовала этот момент. Лига заявила, что ничего неуместного сделано не было. Насколько агрессивно и грамотно “Тампа” использовала свои драфты, когда создавалась эта команда. Как агрессивно и умно выстраивали защиту. И учтите, ваша команда тоже могла когда-то взять на работу Джона Купера. Команде снова нужно будет искать варианты залезть под потолок зарплат, “Тампа” будет перезагружаться и откалибровываться. А затем будет стремиться сделать то, чего никому не удавалось 40 лет — выиграть три Кубка Стэнли подряд.



Ну или они просто поместят Виктора Хедмана в список травмированных на 82 матча, а потом активируют его, как только выйдут в плей-офф. И потолок зарплат снова будет таким, словно сделан из папиросной бумаги», — считает обозреватель ESPN Грег Вышински.

Некоторые болельщики (в первую очередь, из Монреаля), были настроены куда более категорично, называя «Тампу» нечестным чемпионом.

«Это не Кубок Стэнли, это кубок Микки Мауса. 18 миллионов сверх потолка зарплат, 0 реальных фанатов. 56 матчей в микки-маусном сезоне. Нет реальных побед, нет реальных перстней, и если вы поддерживаете “Тампу”, эти факты применимы и к вам. Кстати, в Канаде никто не болеет за другие канадские клубы только потому, что они из этой же страны. Мы предпочитаем свою собственную команду. Нам просто не нравятся команды, которые жульничают и превышают ограничение на 18 миллионов», — отметил в «твиттере» болельщик zayuhok.

«Годы спустя эту команду будет помнить, как один из лучших коллективов своего поколения, потому что “Тампа” выиграла два Кубка Стэнли за 10 месяцев в условиях пандемии. Будут помнить Кучерова, который играл после пропуска регулярного чемпионата и операции на бедре — по словам агента, в плей-офф он играл с переломом ребра и ему требовались уколы. Будут помнить Алекса Киллорна, который сломал малую берцовую кость и надеялся сыграть. Учитывая обстоятельства, это уникальное достижение. Еще никому не удавалось такого сделать», — отметил автор The Athletic Джо Смит.