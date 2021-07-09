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14:16 (мск), источник: Sports.Ru

«Тампа» вновь проведет чемпионский парад на катерах в честь победы в Кубке Стэнли

«Тампа» вновь проведет чемпионский парад на катерах после победы в розыгрыше Кубка Стэнли.

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Источник: AFP 2021

Как и в прошлом году, суда пройдут по реке Хиллсборо.

Мероприятие состоится в понедельник. Команда призвала болельщиков выстроиться вдоль набережной, чтобы посмотреть на процессию с суши. Участие других лодок запрещено.

После этого празднование продолжится в парке Julien B. Lane Riverfront.

Во время загрузки произошла ошибка.
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