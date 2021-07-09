«Тампа» вновь проведет чемпионский парад на катерах в честь победы в Кубке Стэнли
«Тампа» вновь проведет чемпионский парад на катерах после победы в розыгрыше Кубка Стэнли.
Тампа-Бэй ЛайтнингНХЛ: таблица и календарь
«Тампа» вновь проведет чемпионский парад на катерах после победы в розыгрыше Кубка Стэнли.
Как и в прошлом году, суда пройдут по реке Хиллсборо.
Мероприятие состоится в понедельник. Команда призвала болельщиков выстроиться вдоль набережной, чтобы посмотреть на процессию с суши. Участие других лодок запрещено.
После этого празднование продолжится в парке Julien B. Lane Riverfront.