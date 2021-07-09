«Этот русский выглядит как бандит». В Канаде Кучерова захейтили за скандальное пьяное выступление
На ушах стоит весь Монреаль.
На ушах стоит весь Монреаль.
«Болельщики “Монреаля” так праздновали, будто выиграли Кубок Стэнли. На самом деле их праздник был в предыдущем раунде», — заявил нападающий «Тампы» Никита Кучеров, придя на свою знаменитую
Все знают, что поклонники «Канадцев» умеют праздновать, и после выхода «Монреаля» в финал Кубка Стэнли этот город пришлось несколько дней приводить в порядок. А когда «Хабы» проиграли «Тампе», все всерьез опасались новых погромов, наподобие тех, какие были в 2011 году в Ванкувере, когда «Кэнакс» уступил Чашу «Бостону». Беспорядков, на этот раз, удалось избежать, а Кучеров принял удар на себя, став для франкоязычной Канады (именно франкофоны — основная болельщицкая база «Монреаля») врагом номер один.
Его поведение на
«Этот русский стал персоной
«Всегда надо уважать своего соперника. Ладно, мы дадим ему шанс. Возможно, он выпил лишнего шампанского и не владел собой. Он думал о некоторых вещах, которые надо было оставить при себе», — сказал в эфире бывший форвард НХЛ Симон Ганье.
В перепалку вступил даже Михаил Сергачев, который ответил одному из пользователя «твиттера», но позже удалил сообщение. «Не говорите о классе, когда болельщики “Монреаля” присылают нам угрозы. Нам и нашим семьям грозят расправой и прочими отвратительными вещами», — написал Сергачев, который раньше, как известно, играл за «Канадиенс».
Но вернемся к словам Кучерова, которые стали настоящей бомбой в провинции Квебек. Вот что писали поклонники «Монреаля» в комментариях на сайте франкоязычной телекомпании RDS.
«Какой дурачок! Выглядит просто паршиво», — отмечает болельщик с никнеймом Moutamin.
«Я никогда его толком не видел. Его лицо мне незнакомо. Наверное, потому, что он постоянно прячется в списке долгосрочно травмированных», — с сарказмом и намеком на превышение потолка зарплат прокомментировал Антуан Нозотти.
«Директор по связям с общественностью “Тампы” не должен был выпускать Кучерова на
«Дорогой Кучеров, тебе повезло, что у тебя в команде много уроженцев провинции Квебек, которые выиграли Кубок Стэнли. Заткнись и наслаждайся победой, которую для тебя одержали товарищи по команде», — заявил Мишель Фише.
«Ха-ха-ха, это еще что такое? Злой динозавр, с животом, пьяный, пьющий пиво… Прекрасный имидж для хоккея, для лиги, хотя американцам именно такие спортсмены и нравятся. Никакого уважения к другим! Может, он родился в Чернобыле, потому что плохо выглядит. Перед следующим своим визитом в “Белл Центр” я бы посоветовал тебе, Ник, остаться дома, в Тампе», — написал болельщик Эль Пре.
«Да ладно! Это великолепный игрок, который говорит не как робот, не сыпет сонными и плоскими фразами, которые присущи остальным хоккеистам. Дал неприятное, но хорошее интервью, позволяя себе говорить от сердца. “Монреалю” можно сказать браво за финал, но все помнят чемпионов, а не ту команду, которая стала второй», — возразил Максим Фрезье.
«Что поделаешь, у русских не такой менталитет, как у всех остальных. Жаль, что он не сделал свои заявления во время серии. Представьте себе, что на следующей Олимпиаде Кэри Прайс сделает ему “ответку” после того, как Канада победит Россию!», — предположил болельщик с никнеймом Le Magnifique, что означает «Великолепный» (это было франкоязычное прозвище Марио Лемье).
«Без рубашки, глаза в одну точку, постоянно странно принюхивается, явно пьян. Лучшая реклама для имиджа хоккея!», — заметил Денис Каррье. «Выглядит как бандит. Не хватало спортивного костюма “Адидас” и позолоченного АК-47», — развил тему Мартин Лебретон.
«Я вот не фанат “Монреаля”, и на поражение “Канадиенс” мне наплевать. Но отношение и реакция этого дурака меня задело. Можешь напиваться после победы как хочешь, но не надо расстраивать такими словами болельщиков хоккея, независимо от того, откуда они и за кого болеют… Именно благодаря этим людям ты и зарабатываешь свои миллионы. У тебя не хватало смелости распустить свои слюни до пятой игры? Кроме того, зачем было унижать Флери? Говорить о достоинствах своего партнера Василевского — не проблема, но зачем принижать других? Впрочем, другие “гении”, которые угрожают смертью игрокам соперников, не намного лучше», — резюмировал Доминик Ланглуа.