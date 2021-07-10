Овечкину и не снилось! «Пьяная» пресс-конференция принесла Кучерову контракт с американским пивным брендом
Теперь у лучшего бомбардира
Теперь у лучшего бомбардира
Главным хэдлайнером новостей в хоккейном мире в последние дни стал Никита Кучеров. Русский форвард, выиграв второй Кубок Стэнли, как и год назад, начал бурно отмечать победу. В прошлый раз Никита на праздничном концерте эмоционально приветствовал болельщиков и поил пивом владельца «Тампы» Джеффа Виника, называя его лучшим человеком в спорте и в Америке.
В этом году большой праздник для фанатов, в том числе и парад на лодках, запланирован на понедельник 12 июля. Пока же хоккеисты отрываются в своей компанией. И уже в день пятого матча, когда была одержана победа, Кучеров стал самым обсуждаемым чемпионом.
Лучший бомбардир
«Джо Смит из The Athletic готов задать вопрос, пожалуйста», — объявил ведущий.
«Да, Джо, давай! Слушаем!» — тут же перебил Никита, предварительно отхлебнув пива и начав аплодировать самому себе.
Дальше была длинная и не всегда связная речь о том, какой крутой Василевский, и что финал «Монреаля» был в предыдущем раунде
«Спасибо Никите Кучерова, я узнал
Но все не ограничилось только комментариями в прессе и интернете (было, кстати, и много негативной реакции). Как известно, в США как нигде лучше умеют делать бизнес на всем. И поэтому совсем не удивительно, что в пятницу было объявлено о том, что Кучеров подписал контракт с пивным брендом Bud Light, которое выпивал на той
Новость об этом сразу вызвало бурную реакцию в социальных сетях: тысячи лайков и столько же репостов. Данная марка пива популярна среди хоккейных фанатов и самих хоккеистов. Кучеров с партнерами пил это пиво сразу после того, как началось празднование в чемпионской раздевалке.
До того, как «Тампа» в прошлом году выиграла Кубок Стэнли, считалось, что мощнее всех русских отмечал победу Александр Овечкин. В 2018-м он купался в фонтане, спал в обнимку с кубком, ел из нее черную икру, пил
Кажется, Кучеров после второй победы вышел на новый уровень. «Я очень рад быть частью команды Bud Light и не могу дождаться момента, когда смогу отпраздновать наше второе подряд чемпионство на следующей неделе с фанатами “Молний” и… бесплатным пивом», — сказал Никита.