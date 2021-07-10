Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
29.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
51
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
31
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
36
Хоккей. НХЛ
6.07
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
8.07
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
10
Все события
Фоторепортажи
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
21Англия впервые вышла в финал Евро
15:04 (мск), источник: Sport24

Овечкину и не снилось! «Пьяная» пресс-конференция принесла Кучерову контракт с американским пивным брендом

Теперь у лучшего бомбардира плей-офф будет бесплатное пиво.

Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Главным хэдлайнером новостей в хоккейном мире в последние дни стал Никита Кучеров. Русский форвард, выиграв второй Кубок Стэнли, как и год назад, начал бурно отмечать победу. В прошлый раз Никита на праздничном концерте эмоционально приветствовал болельщиков и поил пивом владельца «Тампы» Джеффа Виника, называя его лучшим человеком в спорте и в Америке.

В этом году большой праздник для фанатов, в том числе и парад на лодках, запланирован на понедельник 12 июля. Пока же хоккеисты отрываются в своей компанией. И уже в день пятого матча, когда была одержана победа, Кучеров стал самым обсуждаемым чемпионом.

Лучший бомбардир плей-офф пришел на пресс-конференцию по итогам серии голым по торс с банкой пива. С самого первого вопроса стало ясно, что общение будет веселым.

«Джо Смит из The Athletic готов задать вопрос, пожалуйста», — объявил ведущий.

«Да, Джо, давай! Слушаем!» — тут же перебил Никита, предварительно отхлебнув пива и начав аплодировать самому себе.

Дальше была длинная и не всегда связная речь о том, какой крутой Василевский, и что финал «Монреаля» был в предыдущем раунде плей-офф. Эту пресс-конференцию обсуждают вот уже несколько дней, точнее поведение Кучерова на ней.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спасибо Никите Кучерова, я узнал кое-что новое. Есть специальное исключение для игроков, чтобы одобрить “хмельные напитки” в CBA. После его безумного выступления мы больше не может жаловаться, что хоккеисты закрыты для общения. Я смеялся до упаду», — написал в своей колонке на Sportsnet Эллиотт Фридман.

Но все не ограничилось только комментариями в прессе и интернете (было, кстати, и много негативной реакции). Как известно, в США как нигде лучше умеют делать бизнес на всем. И поэтому совсем не удивительно, что в пятницу было объявлено о том, что Кучеров подписал контракт с пивным брендом Bud Light, которое выпивал на той пресс-конференции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новость об этом сразу вызвало бурную реакцию в социальных сетях: тысячи лайков и столько же репостов. Данная марка пива популярна среди хоккейных фанатов и самих хоккеистов. Кучеров с партнерами пил это пиво сразу после того, как началось празднование в чемпионской раздевалке.

До того, как «Тампа» в прошлом году выиграла Кубок Стэнли, считалось, что мощнее всех русских отмечал победу Александр Овечкин. В 2018-м он купался в фонтане, спал в обнимку с кубком, ел из нее черную икру, пил много-много пива. Но даже Ови не заключал контракт с брендом пива.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кажется, Кучеров после второй победы вышел на новый уровень. «Я очень рад быть частью команды Bud Light и не могу дождаться момента, когда смогу отпраздновать наше второе подряд чемпионство на следующей неделе с фанатами “Молний” и… бесплатным пивом», — сказал Никита.

Читайте также
 Буйствующий коронавирус испортил свадебные планы футболиста ЦСКА
Бывшая жена Аршавина: «Мне осталась неделя или две. Я могу умереть! Выпали все волосы, расходятся челюсти и кости»
Последний танец Черчесова. Его гордость дороже, чем 5 млн евро
Лунев официально стал игроком «Байера» и дал первое интервью
Рой летающих муравьёв может сорвать финал Евро на «Уэмбли»
Черчесов: А где были Украина, Дания, Чехия и Италия на ЧМ-2018?
Макгрегор: Этой ночью Порье умрёт прямо в октагоне, и я не шучу
Обратный маршрут. «Зенит» интересуется защитником «Байера»
Итальянцы эмоциональнее всех поют гимн. Это победная традиция
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь