Инсайдер из Сент-Луиса: «Блюз» обменяют Тарасенко из-за серьёзных разногласий с партнёрами

«Я полагаю, в этой истории есть нечто большее, чем недовольство из-за ситуации с плечом. Между ним и некоторыми партнёрами по команде имеются серьёзные разногласия. Этим летом “Сент-Луис” будет изучать варианты его обмена вне зависимости от того, просит он об этом или нет», — говорится в сообщении.