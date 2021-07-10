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16:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Инсайдер из Сент-Луиса: «Блюз» обменяют Тарасенко из-за серьёзных разногласий с партнёрами

Журналист из Сент-Луиса Энди Стрикленд на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о ситуации с вероятным обменом форварда Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз».

Сент-Луис БлюзНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Я полагаю, в этой истории есть нечто большее, чем недовольство из-за ситуации с плечом. Между ним и некоторыми партнёрами по команде имеются серьёзные разногласия. Этим летом “Сент-Луис” будет изучать варианты его обмена вне зависимости от того, просит он об этом или нет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко официально запросил обмен в другую команду НХЛ. У хоккеиста осталось два года по действующему контракту с зарплатой $ 7,5 млн.

В минувшем сезоне Тарасенко сыграл 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «-7». В плей-офф на его счету 2 (2+0) очка при показателе полезности «-8» в четырёх встречах.

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