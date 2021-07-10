Инсайдер из Сент-Луиса: «Блюз» обменяют Тарасенко из-за серьёзных разногласий с партнёрами
Журналист из
Журналист из
«Я полагаю, в этой истории есть нечто большее, чем недовольство
Ранее стало известно, что нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко официально запросил обмен в другую команду НХЛ. У хоккеиста осталось два года по действующему контракту с зарплатой $ 7,5 млн.
В минувшем сезоне Тарасенко сыграл 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «-7». В