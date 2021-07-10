От кого избавятся чемпионы? «Тампе» придется жертвовать важными игроками, чтобы вписаться в потолок

После того как «Лайтнинг» в прошлом году одержали победу в Кубке Стэнли, генменеджеру Жюльену Брисбуа прогнозировали нескончаемую головную боль и множество бессонных ночей. Платежная ведомость «Тампы» трещала по швам, возможностей для маневров было крайне мало — и это при необходимости подписать трех важных ограниченно свободных агентов: Михаила Сергачева, Энтони Сирелли и Эрика Чернака.

В итоге Брисбуа не просто сумел решить эту головоломку, но и помог команде завоевать второй Кубок Стэнли подряд. Сейчас ситуация повторяется, только она стала еще более сложной. Впрочем, следить за работой менеджмента «Тампы» в экстремальных условиях — одно удовольствие. Нет ни малейшего сомнения, что Брисбуа вновь постарается удивить весь хоккейный мир. Недостатка мотивации у него быть не может. Уже почти 40 лет ни одна команда не выигрывала три Кубка Стэнли подряд. Почему бы не прервать эту тенденцию?

Игры в больничку

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Во время празднования чемпионства форвард «Тампы» Алекс Киллорн рассказал журналистам, что у него был диагностирован перелом малоберцовой кости. По этой причине канадец пропустил четыре последних матча финальной серии. Киллорна успели прооперировать, а в твиттере уже шутят, что есть первый кандидат, кто окажется в долгосрочном списке травмированных на весь следующий регулярный чемпионат.

Лазейка в потолке зарплат, которой воспользовался Брисбуа в случае с травмой Никиты Кучерова, вызвала настоящий фурор. До сих пор клуб обвиняют в том, что команда превысила лимит на 18 миллионов долларов (с учетом контрактов обменянных Габорика и Нильссона) и выиграла трофей нечестно. Но в сезоне-2014/15 похожий трюк провернул «Чикаго». Тогда Патрик Кейн пропустил в регулярном чемпионате 21 матч, а руководство использовало место под потолком, чтобы усилиться в дедлайн.

Забавно, что единственной командой, высказавшей недовольство по этому поводу шесть лет назад, стала именно «Тампа». Никто на их комментарии не обратил внимания, зато теперь «Молнии» стали для многих настоящими злодеями. По словам журналиста Пьера Лебрюна, генменеджеры клубов могут обсудить вопрос по регламенту долгосрочно травмированных игроков в ближайшем будущем: «Возвращение Кучерова не слишком пришлось по душе некоторым руководителям, с которыми я общался. Никто из них не согласился дать комментарий. По крайней мере, один из генменеджеров считает, что этот вопрос надо обсуждать на коллективном собрании. Возможно, это произойдет на следующей их встрече. Другой руководитель считает, что случай с Кейном в 2015-м выпустил джинна из бутылки и сейчас никто не может обвинять’Тампу’в грязной игре».

Вряд ли «Болтс» вновь будут решать проблему потолка зарплат через травмированных хоккеистов. Регламент наверняка претерпит какие-нибудь изменения — никто не потерпит повторения ситуации с Кучеровым. На этот раз без потери кого-то из хороших игроков точно не обойтись. Как минимум потому, что в НХЛ появилась новая команда.

Драфт расширения

32-м клубом лиги стал «Сиэтл», у которого будет возможность выбрать по одному игроку из 30 команд. Исключение — «Вегас», который сам не так давно появился в НХЛ (с сезона-2017/18). Каждая команда может защитить восемь полевых игроков и одного вратаря (8 + 1) либо семерых нападающих, трех защитников и голкипера (7 + 3 + 1). Хоккеисты, у которых в контракте есть опция о запрете на обмен, автоматически попадают в список защищенных, если не откажутся от этого пункта.

Журналист The Athletic Джо Смит, который постоянно пишет про «Тампу», считает, что клуб сохранит Стивена Стэмкоса, Никиту Кучерова и Виктора Хедмана (у всех запрет на обмен), а также Андрея Василевского, Эрика Чернака, Райана Макдону, Михаила Сергачева, Брэйдена Пойнта и Энтони Сирелли. Что бы ни делали «Лайтнинг», уберечь всех не получится. «Кракены» имеют все шансы заполучить кого-нибудь из опытных игроков.

Главным лакомым куском для «Сиэтла» может стать Макдона. Популярно мнение, что «Тампа» оставит американца вне списка защищенных. Команда катастрофически нуждается разгрузке платежки, а контракт 32-летнего защитника рассчитан на почти семь миллионов долларов в год.

Если «Болтс» решат сохранить атакующую линию и готовы пожертвовать обороной, то лучшего варианта не придумать. Эрик Чернак здорово прогрессирует и уже мало чем уступает своему звездному коллеге, который не молодеет. «Кракены» вряд ли откажутся от такого варианта.

Что точно не станет трагедией для «Тампы», так это потеря Тайлера Джонсона. Он по-прежнему может быть эффективным, а в третьем матче финальной серии против «Монреаля» даже отметился дублем. Однако на свои пять миллионов в год американец точно не играет.

«Лайтнинг» не могут позволить себе такую роскошь, и если Брисбуа действительно хочет расстаться с американцем, то придется поломать голову, как это сделать. В минувшем сезоне Джонсон дважды оказывался на драфте отказов, но так никому и не понадобился.

В теории клуб вполне мог бы позволить себе расстаться со Стивеном Стэмкосом, зарплата которого составляет восемь с половиной миллионов долларов. Канадец сильно подвержен травмам — со временем эта проблема может только усугубиться. В прошлом сезоне «Тампа» доказала всем, что в состоянии решать самые высокие задачи даже без своего капитана. Однако этот сценарий невозможно представить по нескольким причинам.

Во-первых, канадский форвард вряд ли согласится снять в своем контракте пункт о запрете на обмен. Неоднократно Стэмкос подчеркивал, как ему хорошо в этой команде и в самом городе. Во-вторых, у него невероятный авторитет в раздевалке. Достаточно вспомнить финальную серию против «Далласа», когда форвард появился на льду только в одном матче плей-офф.

Стивен провел всего пять смен, но сумел забросить шайбу. Команда была в восторге. Стэмкос не смог продолжить встречу, но остался на скамейке, чтобы поддержать партнеров. Невероятное единство чувствовалось даже через экран телевизора. «Тампа» явно не тот клуб, которому плевать на традиции. Канадец играет за «Лайтнинг» уже 13 сезонов, и пока его невероятно сложно представить в другом месте.

Все равно фавориты

Еще перед финальной серией главный тренер «Тампы» Джон Купер прекрасно понимал, что ждет его команду в межсезонье, и проводил эмоциональные аналогии: «Все это похоже на последний день в школе, когда дети осознают, что пути многих из них скоро разойдутся».

Сейчас контракт 17 игроков основного состава «Лайтнинг» уже превышают потолок на три с половиной миллиона. Если в команде хотят сохранить Барклая Гудроу и Блейка Коулмена, которые становятся неограниченно свободными агентами, то дела у Брисбуа совсем плохи. Без рискованных маневров здесь не обойтись. А ведь еще заканчиваются соглашения у молодых и перспективных Кэла Фута и Росса Колтона.

На протяжении восьми лет Брисбуа трудился помощником Стива Айзермана и генеральным менеджером фарм-клуба «Лайтнинг». Получив колоссальный опыт, канадец уже успел доказать, что готов работать на высочайшем уровне. За почти три года на своем посту он продемонстрировал неординарное мышление и часто действовал не по шаблонам.

Чего только стоит его трюк с Марианом Габориком и Андерсом Нильссоном. Перед началом этого сезона Брисбуа обменял в «Оттаву» Брэйдона Коберна, Седрика Пакетта и пик второго раунда драфта-2022 на двоих хоккеистов, которые сразу же ушли в долгосрочный список травмированных.

Правда, в этот раз генеральному менеджеру «Тампы» придется прыгнуть выше не только своей головы. Выкрутиться из сложившейся ситуации с минимальными потерями будет крайне сложно.

Но если вдруг кто-то уже собрался хоронить «Тампу» на следующий сезон, то не спешите.

Что бы ни произошло в межсезонье, представить эту команду не в списке главных фаворитов на победу в Кубке Стэнли крайне сложно. Перезагрузка вряд ли поставит крест на амбициях «Лайтнинг», состав которых при любых раскладах будет одним из сильнейших в лиге.