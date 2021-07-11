Недооцененные русские герои Кубка Стэнли. Кузнецов остался без «Конн Смайта» из-за Овечкина, а Малкин ради Кросби

«Конн Смайт Трофи» — престижная индивидуальная награда, которая вручается самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли. За всю историю лучшей лиги мира MVP плей-офф становились лишь 3 русских хоккеиста: Евгений Малкин (2009), Александр Овечкин (2018) и Андрей Василевский (2021). Sport24 предположил, кто еще из наших соотечественников мог всерьез претендовать на этот индивидуальный приз.

Павел Буре («Ванкувер Кэнакс»). Плей-офф-1994 — 24 матча, 31 (16+15) очко

Пожалуй, тот розыгрыш Кубка Стэнли стал одним из самых ярких моментов великолепной карьеры Русской Ракеты в НХЛ. Буре стал главной причиной, по которой «Ванкувер» во второй раз в своей истории вышел в финал плей-офф и имел реальный шанс завоевать главный трофей лиги. «Кэнакс» играюче справились с «Калгари», «Далласом» и «Торонто», проиграв в этих сериях лишь 5 матчей. Но с главным боссом, который им достался в финале, команда русского нападающего справиться не сумела. «Рейнджерс» одолели «Ванкувер» в семи матчах, а Буре в этих встречах набрал 8 результативных баллов, так и не сумев привести свой клуб к первому в его истории Кубку Стэнли.

Несмотря на то, что «Кэнакс» не сумели достичь максимального результата, их лидер провел просто фантастический плей-офф: Павел набрал 31 очко в 24 матчах и забросил 16 (!) шайб. Такая скорострельность в розыгрыше Кубка Стэнли до сих пор остается рекордом среди русских хоккеистов. Также Буре стал рекордсменом клуба по количеству голов, передач и очков в плей-офф. И нет сомнений, что в случае победы «Ванкувера» обладателем приза MVP стал бы именно наш соотечественник, но в итоге «Конн Смайт Трофи» достался защитнику «синерубашечников» Брайану Личу, показавшему космическую результативность: американец, которого сам Мессье называл «Величайшим Рейнджером всех времен», набрал 34 очка и стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли.

Сергей Федоров («Детройт Ред Уингз»). Плей-офф-1995. 17 матчей, 24 (7+17) очка

Реальный шанс на «Конн Смайт» один из лучших форвардов того времени имел в сезоне-1994/95. «Детройт» добрался до финала Кубка Стэнли, а Федоров стал самым результативным игроком плей-офф и записал на свой бомбардирский счет 24 очка в 17 матчах. В те годы Сергей находился в своем праймовом состоянии: годом ранее он набрал 120 очков в регулярке и уступил по этому показателю лишь Уэйну Гретцки, а по окончании сезона получил «Харт Трофи», «Лестер Пирсон Авард» (лучший хоккеист по версии игроков) и «Селки Трофи».

Результатом выступления «Ред Уингз» в том плей-офф стал проигрыш «Нью-Джерси» в финале, а личных подвигов Федорова не хватило не только на то, чтобы завоевать главный трофей лиги, но и на получение звания MVP: обладателем «Конн Смайта» стал форвард «Дэвилз» Клод Лемье, ставший лучшим снайпером розыгрыша Кубка Стэнли (хотя в списке бомбардиров он занимал скромное 8 место).

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»). Плей-офф — 2017. 25 матчей, 28 (10+18) очков

Свой первый и пока единственный «Конн Смайт» звезда «Питтсбурга» завоевала в далеком 2009 году, став первым русским игроком, которому покорилась эта награда. Однако через 8 лет воспитанник магнитогорского «Металлурга» выдал не менее гениальный перформанс: Евгений не смог приблизиться к личному рекорду в 36 очков в плей-офф, но даже 28 результативных баллов вполне хватило для того, чтобы стать лучшим бомбардиром того розыгрыша Кубка Стэнли. Тем не менее, MVP плей-офф во второй раз подряд стал капитан «пингвинов» Сидни Кросби, по ходу серии с «Вашингтоном» переживший сотрясение, но вскоре вернувшийся на лед.

В голосовании за «Конн Смайт» Сид получил 11 из 15 первых мест, в то время как Малкину журналисты отдали лишь 3 первых места и 11 вторых.

Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»). Плей-офф — 2018. 24 матча, 32 (12+20) очка

Если сейчас посмотреть на Кузнецова, то можно увидеть разобранного и совершенно потерявшего интерес к хоккею игрока. В таких обстоятельствах практически невозможно представить, что всего несколько лет назад челябинский самородок приводил свою команду к Кубку Стэнли и был главным героем плей-офф. С каким бы трудом не верилось в этот факт, но он имел место быть: в победном розыгрыше Кубка Стэнли Кузя стал лучшим бомбардиром и главной ударной силой «Кэпиталз».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5b3a58995d0d3c14754" data-vnd="b5b3a58995d0d3c14754" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5b3a58995d0d3c14754" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Именно шайба Евгения в овертайме шестого матча позволила «столичным» наконец пройти «Питтсбург» и преодолеть проклятие второго раунда, впервые с 1998 года обеспечив себе выход в финал конференции. Кузнецов набирал очки в 19 из 24 матчей плей-офф, а в четвертой игре финальной серии против «Вегаса» и вовсе отметился четырьмя результативными передачами.

Что касается «Конн Смайта», то он предсказуемо достался капитану «Кэпиталз» Александру Овечкину, который не один десяток лет шел к своему первому Кубку Стэнли. Однако большинство экспертов и болельщиков считали, что Кузя был больше достоин этой награды.

Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Плей-офф — 2020. 25 матчей, 34 (7+27) очка

Прошлогодний плей-офф стал для Никиты особенным. Лидер «Тампы» не только взял первый в карьере Кубок Стэнли, но и по-настоящему зажег в плей-офф: с 34 очками он стал лучшим бомбардиром и ассистентом матчей навылет. Также Куч установил рекорд по количеству голевых передач в плей-офф в 21 веке.