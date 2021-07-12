Русская звезда отказалась от контракта в Америке на $72 млн. Капризову не нужны деньги «Миннесоты»
Но информация про возвращение в ЦСКА — обычный вброс.
Но информация про возвращение в ЦСКА — обычный вброс.
Накануне вышла новая серия
Лот № 1 — 8 лет и $9 млн. в год;.
Лот № 2 — 7 лет и $8−8.5 млн. в год.
Несмотря на кажущуюся щедрость и заманчивость вышеуказанных условий, Кирилл абсолютно предсказуемо отреагировал на них отказом. Любой из этих двух контрактов сделал бы Капризова самым высокооплачиваемым игроком в истории франшизы, поэтому реакция русского форварда стала для боссов клуба настоящим откровением и шоком. По словам самого Руссо, генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин был уверен, что продление Кирилла станет одной из его самых легких сделок в это межсезонье. Но теперь ситуация поменялась на 180 градусов.
Лагерь Капризова отверг предложения «Уайлд». Похоже, это первые переговоры на моей памяти, когда клуб осыпал деньгами хоккеиста, сыгравшего всего 55 матчей в лиге, а он ответил им: «Нет, я хочу уменьшить срок и сумму контракта.
Совсем недавно в ТАСС вышла новость, согласно которой звезда «дикарей» может вернуться в ЦСКА. Одной из главных причин такого решения назывался возможный отказ руководства НХЛ от участия в Олимпийских играх. Многие российские болельщики восприняли эту новость за чистую монету и даже успели открыть праздничное шампанское, однако в подобных вопросах спешка — худший из врагов. На самом деле, все это не более чем агентские игры с целью вынудить боссов «Уайлд» согласиться на условия, которые выдвигает сторона русского форварда. Очевидно, что в Россию Кирилл не вернется ни при каких обстоятельствах. И уж тем более какой резон ему бросать НХЛ ради участия в Олимпиаде без игроков лучшей лиги мира, которую он уже выигрывал?
Руссо также добавил, что Герин не хочет подписывать краткосрочный контракт с Капризовым потому, что они слишком долго ждали перехода Кирилла в НХЛ. И за это терпение клуб хочет быть вознагражден длительным контрактом, который станет гарантией того, что свои лучшие годы олимпийский чемпион проведет в составе «дикарей». Однако сторону Капризова тоже можно понять: через несколько лет потолок зарплат в НХЛ повысится, а значит, зарплаты главных звезд лиги также будут продолжать свой рост. Подписывая 8-летний контракт на $9 млн. в год сейчас, к его окончанию Кирилл будет играть за гроши, не соответствующие уровню одной из главных звезд лиги. А в том, что ему удастся добиться подобного статуса, практически нет никаких сомнений.
Кажется, что «Миннесота» неосознанно тратит свое время. Сторона игрока
Ну, а я
Максим Самарцев