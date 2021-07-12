Русская звезда отказалась от контракта в Америке на $72 млн. Капризову не нужны деньги «Миннесоты»

Накануне вышла новая серия Санта-Барбары, съемки которой прямо сейчас проходят в «Миннесоте». «Уайлд» не оставляют попыток подписать долгосрочное соглашение со своей главной звездой в лице Кирилла Капризова: как сообщил инсайдер Майк Руссо, побывавший на подкасте Daily Face Off, клуб сделал русскому форварду сразу несколько предложений о продлении контракта.

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Лот № 1 — 8 лет и $9 млн. в год;.

Лот № 2 — 7 лет и $8−8.5 млн. в год.

Несмотря на кажущуюся щедрость и заманчивость вышеуказанных условий, Кирилл абсолютно предсказуемо отреагировал на них отказом. Любой из этих двух контрактов сделал бы Капризова самым высокооплачиваемым игроком в истории франшизы, поэтому реакция русского форварда стала для боссов клуба настоящим откровением и шоком. По словам самого Руссо, генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин был уверен, что продление Кирилла станет одной из его самых легких сделок в это межсезонье. Но теперь ситуация поменялась на 180 градусов.

Лагерь Капризова отверг предложения «Уайлд». Похоже, это первые переговоры на моей памяти, когда клуб осыпал деньгами хоккеиста, сыгравшего всего 55 матчей в лиге, а он ответил им: «Нет, я хочу уменьшить срок и сумму контракта. Майк Руссо хоккейный журналист и инсайдер

Совсем недавно в ТАСС вышла новость, согласно которой звезда «дикарей» может вернуться в ЦСКА. Одной из главных причин такого решения назывался возможный отказ руководства НХЛ от участия в Олимпийских играх. Многие российские болельщики восприняли эту новость за чистую монету и даже успели открыть праздничное шампанское, однако в подобных вопросах спешка — худший из врагов. На самом деле, все это не более чем агентские игры с целью вынудить боссов «Уайлд» согласиться на условия, которые выдвигает сторона русского форварда. Очевидно, что в Россию Кирилл не вернется ни при каких обстоятельствах. И уж тем более какой резон ему бросать НХЛ ради участия в Олимпиаде без игроков лучшей лиги мира, которую он уже выигрывал?

Руссо также добавил, что Герин не хочет подписывать краткосрочный контракт с Капризовым потому, что они слишком долго ждали перехода Кирилла в НХЛ. И за это терпение клуб хочет быть вознагражден длительным контрактом, который станет гарантией того, что свои лучшие годы олимпийский чемпион проведет в составе «дикарей». Однако сторону Капризова тоже можно понять: через несколько лет потолок зарплат в НХЛ повысится, а значит, зарплаты главных звезд лиги также будут продолжать свой рост. Подписывая 8-летний контракт на $9 млн. в год сейчас, к его окончанию Кирилл будет играть за гроши, не соответствующие уровню одной из главных звезд лиги. А в том, что ему удастся добиться подобного статуса, практически нет никаких сомнений.

Кажется, что «Миннесота» неосознанно тратит свое время. Сторона игрока по-прежнему непреклонна и настаивает на контракте-мостике, и предпосылок к изменению ситуации прямо сейчас попросту нет.

Кирилл делает все правильно: за 3−4 года он вырастит в настоящую звезду НХЛ и получит не $8−9 млн., а $10−11 млн. При этом в такой ситуации он сможет выбирать из массы клубов, многие из которых также будут готовы сделать из русского парня первую скрипку своей команды.

Ну, а я по-прежнему стою на своем: вместо траты времени на переговоры с Капризовым, который от своего все равно не отступит, боссам клуба нужно быстро закрыть эту сделку и сосредоточиться на долгосрочном планировании, а также подписании партнеров для русской звезды. Если Кирилл увидит, что клуб готов меняться ради него и обеспечивать ему комфортные условия, то контракт-мостик вполне может перерасти в огромное соглашение в будущем, которое навсегда прикрепит Каприза к «Уайлд». И в таком случае он также станет самым высокооплачиваемым игроком в истории франшизы, как этого и хочет руководство клуба.