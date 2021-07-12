Обалдел даже Малкин. Русские звезды «Тампы» разрывают медиа США

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А поводов для этого действительно немало, ведь обычные празднования россиян из «Лайтнинг» также сопровождаются пасхалками, которые очень походят на тонкий троллинг как соперника, так и всей хоккейной общественности, критикующей команду-чемпиона. Те, кто внимательно следил за плей-офф НХЛ, наверняка заметили интересную традицию форварда «Монреаля» Филлипа Дано, который после каждой победы в розыгрыше Кубка Стэнли во время пресс-конференции ел пиццу, строя при этом забавные гримасы.
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В финале такой возможности Дано уже не возымел, с чем его классно «поздравил» Михаил Сергачев. Россиянина в свое время быстро зачехлили в «Канадиенс» и сплавили в «Тампу» в обмен на форварда, в то время перспективного и талантливого, но ныне пропавшего с абсолютно всех радаров.
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Не упустил российский защитник «молний» возможности посмеяться над хейтерами, которые по ходу всего сезона обвиняли клуб в нечестной игре и мошенничестве. При потолке зарплат в 81,5 миллиона долларов ведомость «Тампы» в этом году составила почти 100 миллионов долларов, что существенно превышает допустимый лимит. Чтобы избежать санкций, руководство перевело в список травмированных одних из самых высокооплачиваемых игроков — Никиту Кучерова, зарабатывающего в год 9,5 миллиона долларов, и Стивена Стэмкоса, чей кэпхит составляет 8,5 миллиона долларов.
Однако к плей-офф, где потолок зарплат не учитывается, лидеры «Тампы» вернулись в состав и помогли команде завоевать второй Кубок Стэнли подряд, что и породило разговоры о якобы придуманных травмах у них. Данная лазейка не является особенной и запрещенной, но многие болельщики и хоккейные менеджеры отмечают, что она не соответствует справедливости и правилам.
«В прошлом году не было перелетов, а в этом у нас 18 миллионов долларов под потолком… Фейковые кубки», — сыронизировал Сергачев в комментариях к публикации своего одноклубника Баркли Гудроу в Instagram.
К слову, тему с 18 миллионами российские хоккеисты «Тампы» обыграли по максимуму, выступив перед общественностью в соответствующей атрибутике. Просто взгляните, как пафосно и вызывающе выглядит в такой футболке Никита Кучеров, который в этом году подвергся особой критике. От его перформанса обалдел даже форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, который в комментариях к посту в шутку потребовал «остановить Кучерова».
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Никита в принципе стал главным хедлайнером после успеха «Тампы» в финале. Его пресс-конференция, в ходе которой он, раздетый по торсу, жадно пил пиво и троллил фанатов «Монреаля», уже стала легендарной. Вы наверняка видели видео с выступлением российского форварда, но предоставим вам возможность насладиться им еще разок. Тут даже не требуются знания английского языка.
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Во время пресс-конференции, Кучеров, возмущаясь решением генменеджеров НХЛ вручить «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю регулярного чемпионата) не Андрею Василевскому, а Марку-Андре Флери из «Вегаса», произнес ставшую крылатой фразу «Чушь номер один» (как однажды, кстати, выразился Хабиб Нурмагомедов). Одно лишь это высказывание североамериканские медиа моментально подхватили и сделали из этого целый инфоповод. Неудивительно, что теперь вся «Тампа» расхаживает в футболках с данной фразой, а многие магазины на волне хайпа пытаются срубить денег на продаже похожей атрибутики.
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К слову, о коммерции. После того выступления Кучеров тоже в некоторой степени обогатился, оперативно подписав рекламный контракт с пивной компанией, чей напиток он так жадно и эпично распивал на пресс-конференции (и не только).
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«А как же Василевский?» — спросите вы. Андрей тоже оказался не лыком шит. Всем известно, что голкипер «Тампы», признанный самым ценным игроком минувшего плей-офф, очень скромен и нечасто выделяется в медиапространстве. Это было в очередной раз заметно, когда Большому Коту вручили «Конн Смайт Трофи».
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Но даже такому скромняге свойственно проявлять эмоции. Вот, например, Василевский для каждого российского болельщика «Тампы» (и не только) фиксирует, что все его соотечественники в порядке.
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А вот он занимается тем же самым, но уже на яхте, где на все судно играет вечный хит рок-группы Браво «Вася». Кстати, в той самой футболке с перлом Кучерова.
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И на этом точно ничего не заканчивается, ведь теперь «Тампе» предстоит провести чемпионский парад. Прошлогодний был буквально разобран на мемы и новости с участием все того же Кучерова, который прилюдно едва не напоил владельца «Лайтнинг» Джеффа Виника. Будьте уверены, совсем скоро нас ждет новая порция сочных и ярких кадров, на которых россияне засветятся в первую очередь.